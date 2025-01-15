黃大仙祠年廿九晚9時起開放　讓善信等上頭炷香　將實施人潮管制

不少人會在農曆新年上頭炷香，今年年廿九（1月28日），嗇色園黃大仙祠將在晚上9時起，讓善信進入第一參神平台等候上「頭炷香」，並通宵開放至大年初一晚上九時。屆時黃大仙祠將實施單向參神路線和人流管制，並不設求籤區、跪拜區和供品區。



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將實施單向參神路線 不設求籤區、跪拜區

黃大仙祠將在1月28日下午4點半關門，夜晚9時再通宵開放，直至大年初一早上九時。善信可在黃大仙祠外的廟宇廣場及黃大仙排隊，等至9時起可到大殿、三聖堂及盂香亭上香，完成後需即時離開，不可停留。善信如想上頭炷香，需要在香爐外的兩個等候區等候至夜晚11時或凌晨12時。

黃大仙祠當日將實施單向參神路線和人流管制，並不設求籤區、跪拜區和供品區。警方當晚亦會在祠外管理人潮。此外，高峰時期將有救護車停泊在黃大仙祠外。

交通方面，嗇色園指已聯絡港鐵，當日或會封閉部分出口以配合人流管制。另外，黃大仙祠附近的公共運輸總站上層旅遊巴士停泊位，屆時亦會開放予旅遊巴停泊。

嗇色園提醒善信，祠堂禁止帶元寶蠟燭、生油及大型香枝入場；建議以每一家庭為單位，帶備9支線香。

另外，年廿九當晚，財神宮、月老殿和從心苑將暫停開放，直至初一才重新開放。太歲元辰殿則要到年初二才開放。

而黃大仙祠年初二至十四的開放時間，為上午7時半至下午6時；正月十五元宵節會開放至晚上9時。

今年年廿九（1月28日），嗇色園黃大仙祠將在晚上9點開放予善信進入第一參神平台等候上頭炷香。（梁鵬威攝）

嗇色園：料今年約3至4萬人次上「頭炷香」

嗇色園指，年初一到十五將繼續實施人流管制和單向參神路線。善信同樣需在祠外廟宇和黃大仙廣場排隊入園，屆時將分為「往大殿」及「往太歲元辰殿」兩條隊伍。善信在大殿平台上香和求籤後不能折返。

此外，在初二至正月期間（1月30日到2月27日），凡生肖是蛇、豬、虎、猴者，只要出示身分證明文件，即可免費進入「太歲元辰殿」參拜。

嗇色園行政總裁冼碧珊指，2024年農曆新年共有約1.4萬人次上頭炷香，整個新春期間有約100萬人次入園，當中一半為旅客。她預計，今年將有約3至4萬人次入園上頭炷香。