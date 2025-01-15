訪港旅客人次｜去年錄近4500萬升31%　12月聖誕新年客流按年增8%

旅發局今日（15日）公布，去年全年初步訪港旅客數字接近4500萬，較前年上升31%，其中去年12月訪港旅客量錄得426萬人次，按年多8%。 旅發局形容，東南亞市場表現強勁，長途市場旅客量按年增5成，而內地繼續是去年最大的訪港旅客市場，共有3400萬旅客人次，按年增加27%。

旅發局指，去年整體訪港旅客中，過夜旅客比例佔一半，他們平均留港3.2晚，而根據訪港旅客調查以10分為滿分計算，過夜旅客訪港滿意度為8.8分，再訪香港意向及推薦香港比例均達94%，三項指標均高於前年水平。



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內地去年有3400萬旅客人次訪港按年升27% 佔整體客量四分三

旅發局公布，去年全年初步訪港旅客數字為接近4500萬，較2023年上升31%，其中上月訪港旅客量錄得426萬人次，按年多8%，而內地繼續是去年最大的訪港旅客市場，共有3400萬旅客人次，按年增加27%，佔全年訪港旅客量約四分之三。

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非內地客去年11、12月連續兩月破100萬 菲律賓全年訪港旅客創新高

旅發局指，去年有1050萬非內地旅客人次訪港，較前年多44%，而隨著航空運力持續增加，非內地旅客量在去年11月及12月連續兩個月突破100萬人次。短途旅客以東南亞市場表現強勁，菲律賓市場更尤為突出，全年訪港旅客人次近120萬，創下歷年新高，而印尼及馬來西亞旅客量亦分別按年錄得 43%及 50%增幅；印度市場訪港旅客人次按年升幅也高於70%。

長途市場包括美國、加拿大、澳洲、歐洲，在航空運力逐步恢復下，訪港旅客人次按年增加50%。當中，加拿大、澳洲在第四季表現較突出。

過夜旅客比例佔一半 平均留港3.2晚

去年整體訪港旅客中，過夜旅客比例佔一半，他們平均留港3.2晚，而根據旅發局的訪港旅客調查，以10分為滿分計算，過夜旅客的訪港滿意度為8.8分，再訪香港意向及推薦香港比例均達94%，三項指標均高於2023年水平。

旅發局程鼎一：吸引全球旅客來港 並一訪再訪

旅發局總幹事程鼎一表示，過去一年，旅發局全力舉辦和宣傳在港舉行的盛事活動；加強旅客體驗；針對全球不同市場和客群進行推廣，推動香港成為穆斯林友善旅遊目的地；並推出好客之道宣傳等，而承著中央連串惠港措施，特區政府剛發佈《香港旅遊業發展藍圖2.0》，加上香港固有的旅遊魅力，旅發局未來一年會全力加強對目標市場及客群的宣傳，同時透過多元化的旅遊產品和體驗，吸引全球旅客來港，並一訪再訪。