頭炷香｜踏入子時善信黃大仙祠上香　黃夏蕙承諾明年見：唔走㗎喇

上頭炷香祈願來年順遂安康，不少善信在年三十晚（9日）到黃大仙祠參拜及上頭炷香，廟外入夜後愈來愈多人。踏入龍年前，有「頭炷香KOL」之稱藝人黃夏蕙以一身「小龍女」等待子時上頭炷香。踏入子時（晚上11時），龍年來臨，一眾善信誠心上香，廟內香火鼎盛，人氣沸騰。



黃夏蕙亦是首批上香善信，時隔一年重返黃大仙祠上頭炷香，大批市民看到她的身影後深感興奮，除了不斷高叫她的名字外，並排隊請求合照，直至11時半下起微雨，人群才逐漸散去。



成功上香，夏蕙姨表示感到開心及興奮，又指上香期間秩序良好，亦遇到不少好朋友。為獲得黃大仙的保佑，她承諾明年會繼續上頭炷香，「要返嚟㗎喇，我唔走㗎喇。」



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有市民打扮成動漫《龍珠》中的「孫悟空」到場

黃大仙祠晚上9時開放善信進入祠內，現場也越來越多善信到場排隊，更有市民打扮成動漫《龍珠》中的「孫悟空」到場。資深藝人黃夏蕙多年風雨不改現身，今年以「小龍女」打扮到場的她在子時（晚上11時）成功上頭炷香，較早前她指心願是「世界和平，人人有屋住、有飯食、身體健康。」

排隊期間，大批市民看到「夏蕙BB」身影後深感興奮，除了不斷高叫她的名字外，並排隊請求合照，直至11時半下起微雨，人群才逐漸散去。

成功上香後，夏蕙BB表示感到開心及興奮。（歐陽德浩攝）

時隔一年成功上香 黃夏蕙感到開心及興奮

時隔一年成功上香後，黃夏蕙表示感到開心及興奮，又指上香期間秩序良好，亦遇到不少好朋友。

黃夏蕙成功上香不感疲倦：初一再去拜年

黃夏蕙介紹，身上小龍女裝扮準備了半年，盛裝打扮5個小時才出門，現在仍不感到疲倦。接下來將到維園逛年宵市場，初一再去拜年：「最緊要世界和平 人人都最緊要有工做，有屋住，有飯食，疫症快啲過去。個個身體健康。」

明年會繼續在港上頭炷香 黃夏蕙：香港係好可愛嘅地方

為獲得黃大仙的保佑，她承諾明年會繼續上頭炷香，「要返嚟㗎喇，我唔走㗎喇。」問到香港有何吸引之處，她說：「香港係好可愛嘅地方，我生於香港，屬於香港。」

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至於廟外，準備進入黃大仙祠的吳小姐，對人生首次上頭炷香感到非常興奮，希望可祈求身體健康及事事順利。她打算上香後回家睡覺，下周二將到伴侶的家鄉潮汕拜年，品嚐正宗潮汕牛肉邊爐及生醃蟹。

吳小姐又指，去年新春期間曾到車公廟上香，惟當時人頭湧湧，衣服被香火燒焦，至今仍念念不忘，因此今日寧願凍冰冰，亦要穿上較輕便的衣着。「俾人燒燶咗件衫，好心痛。」

黃大仙祠愈夜愈人多，準備入廟上頭炷香的吳小姐稱，對人生首次上頭炷香感到非常興奮，希望可祈求身體健康及事事順利。（歐陽德浩攝）

黃夏蕙今午一身小龍女打扮到黃大仙祠等上龍年頭炷香。（何瑞芬攝）

黃大仙祠今午4時半一度關閉後，至晚上9時再開放讓善信等候子時上「頭炷香」，祈求新一年風調雨順、家宅平安，下午4時左右，現場已有約10名善信在外排隊。

過去數年均排頭位的關先生本身從事飲食業，今日中午12時已到場霸頭位，指已連續20多年要頭炷香，認為是一種習俗傳承，「我會覺得好希望二十、三十年或五十、六十年後，一輩輩仲做緊頭炷香，你睇夏蕙BB成90幾歲都仲有心有力，都係做緊呢樣嘢（傳承）。」

即睇黃夏蕙小龍女造型：



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▼黃夏蕙上頭炷香打扮逐年睇▼



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▼黃夏蕙12生肖造型▼



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▼黃夏蕙近年上頭炷香打扮▼

