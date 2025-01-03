廉署起訴機場三跑時任管工　涉向3工人索1.6萬賄款　一人拒付被炒

廉政公署昨日（2日）落案起訴機場三跑項目分判商一名時任管工，涉嫌向二號客運大樓擴建工程的3名紮鐵工人，索取及收受賄款共逾16,000元，以協助對方繼續獲聘，並獲安排超時工作以賺取「加班工資」。



不過，廉署調查發現，涉案工人因擔心被告會辭退他們，故不情願地向其支付賄款。其中一名工人更因拒絕付3,000元賄款，遭當場解僱。被告被控4項代理人索取利益罪名及7項代理人接受利益罪名，獲廉署准予保釋，待下周一（6日）在西九龍裁判法院答。



廉政公署起訴機場三跑項目分判商一名時任管工，涉嫌向二號客運大樓擴建工程的3名紮鐵工人，索取及收受賄款共逾16,000元。（資料圖片）

高俊彥（31歲），為浩洲（唐氏）工程有限公司時任管工，被控4項代理人索取利益罪名及7項代理人接受利益罪名，違反《防止賄賂條例》第9(1)(a)條。

時任管工涉每日向3紮鐵工索賄款或茶錢

案發時，浩洲工程為三跑項目二號客運大樓擴建工程的分判商，高俊彥為浩洲工程管工，負責帶領及指派一班紮鐵工人工作。

被告涉嫌於2022年4月至2023年2月期間，分別向3名紮鐵工索取每個工作天100元的賄款或不定金額的茶錢，以協助三人繼續受僱於浩洲工程。期間，被告涉嫌向三人收取賄款共7,300元。

現場為機場二號客運大樓地盤。（資料圖片）

此外，被告又涉嫌向其中一名紮鐵工收取賄款6,000元，以安排對方超時工作，從而賺取「加班工資」。廉署指，工人如須超時工作，時薪會較平常高出1.5倍至兩倍，而浩洲工程亦禁止員工就其業務向他人索取或接受利益。

廉署調查揭工人憂失業被迫付賄款 一工人拒付款當場被炒

廉署早前接獲貪污投訴遂展開調查，發現涉案工人擔心被告會辭退他們，因此不情願地向被告支付賄款。其中一名工人其後因拒絕支付被告索取的3,000元賄款，遭當場解僱。

浩洲工程在廉署調查案件期間提供全面協助。

被告已獲廉署准予保釋，以待下周一（6日）在西九龍裁判法院答辯。