大熊貓BB｜家姐細佬首從育嬰室走到展覽室玩樂　為見公眾前壯膽？

海洋公園大熊貓盈盈的一對龍鳳胎已經今日（15日）五個月大，相當於人類嬰兒15個月大。園方今日發布最新片段，可見牠們已經走出育嬰室轉到新環境，四周放有樹和石頭等，疑似供公眾觀看的展覽室，料為農曆新年前後開始見公眾前熟習環境。



「家姐」十分好動，伸出右腳抓向躺在木頭上的「細佬」，又抓着牠的頭嘗試往上爬，不料牠們雙雙墮下，但「家姐」毫不氣餒，「急急腳」爬上木頭捷足先登。



香港大熊貓官方專頁

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片段長約40秒，可見一對龍鳳胎已經走出育嬰室轉到新環境，四周放有樹木、石頭、草地和斜波等。「細佬」躺在圓柱形木頭上紋絲不動，「家姐」則相當調皮，先爬到「細佬」附近，伸出右邊手腳抓向牠，然後雙手抱着牠的頭，再嘗試爬到牠身上，又輕輕咬向牠，最終牠們均失平衡，雙雙跌落地。

片中設計對白，「家姐」問候稱「細佬無事呀嘛」，然後一對龍鳳胎均嘗試爬到木頭上，最終「家姐」捷足先登，又咬向「細佬」阻止牠爬上來。有網民留言指「家姐似乎係講緊舊石頭係我架，而唔係問細佬有冇事喎！」

1月13日

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園方在社交平台帖文稱，一對龍鳳胎對於「瀡滑梯」和「玩木馬」皆得心應手，因此已準備好到新環境熟習。有園方謢理員留言將新環境形容成「放電區」，引來大批網民點讚，亦有網民小心提醒俗稱「奶爸奶媽」的護理員小心照顧牠們，因為外場地方較大。

1月10日

1月11日

1月12日