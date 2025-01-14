李家超：特區護照明起沙特可落地簽証　港產大熊貓孖B下月登場

行政會議自去年12月平安夜起休會後，踏入新一年在今天（1月14日）復會。行政長官李家超會前見記者，公布明日（15日）起持特區護照往沙特阿拉伯，抵達指定口岸可以落地旅遊簽證，包括90日多次逗留、沙特在香港免簽證亦有最長90日逗留日子。特區護照在波斯灣六國都有落地簽證、免簽待遇。另外，他又透露一對港產大熊貓BB會在下月與公眾見面。



行政會議會日（14日）復會，李家超見記者（梁鵬威攝）

明起持特區護照往沙特 指定口岸落地簽證最長90日

李家超在開場白首先提及昨天（13日）起在香港舉行的亞洲金融論壇，稱論壇為加強國際化連結，新設多個論壇。人民銀行連同金管局透過論壇提出一系列措施，擴容改善債券通南向通，兩地快速支付互聯等。他感謝中央對香港關心。他認為可以增加流動性，加強香港作為國際金融中心、離岸人民幣樞紐地位，又可以增加對香港信心。之後，他公布本港今年的連串喜事。

首先，他公布明日（15日）起持特區護照往沙特阿拉伯，抵達指定口岸可以落地旅遊簽證，包括90日多次逗留、沙特在香港免簽證亦有最長90日逗留日子。他又指，特區護照持有人在波斯灣六國皆享有落地簽證、免簽待遇。本港入境事務稍後會公布相關詳情。

確認港產大熊貓龍鳳胎下月與公眾見面

另外，他確認大熊貓龍鳳胎會在2月與公眾見面；3月啟德體育館啟用，成為盛事橋頭堡；簡約公屋第一季啟用；深港創科園預計下半年首批入場。

2025年，他說香港首先要更好發揮一國兩制優勢，要拓展全球貿易網絡，積極與其他經濟體簽自貿協定，為企業提供保障，希望盡快加入RCEP，為經濟帶來更多新增長點。

第二，把握歷史機遇團結帶領社會各界銳意改革，例如會深化醫療改革，改革醫管局、衟生署，全方位推進醫療發展，改革藥物審理應用，今年公布中醫藥發展藍圖，會優化精準扶貧、增加廣東院舍計畫範圍，拓展關愛隊支援長者計畫到全港十八區。

第三，堅定對接國家戰略，推動香港成為國際創新科技中心，大力發展新質生產力，科技人才教育領域力求創新，推動河套港深創科園發展。他說特區政府會團結帶領社會奮發作為，積極改善民生，落實施政理念。

行政會議會日（14日）復會，李家超見記者（梁鵬威攝）

回應啟德醫院地盤冧棚架 政府重視一切工業意外

至於啟德新急症醫院地盤冧棚事件，李家超被問到會否修訂安全守則時表示，政府很重視一切工業意外事件，今次啟德大型棚架倒塌導致11位工人受傷，希望他們早日康復。他說，法例上的懲罰、罰款提升到100萬，最嚴重判刑2年。現時涉事地盤工作已經暫停，勞工處會全面排查，任何違法行為會依法追究。李家超呼籲地盤管理人員，特別是負責安全措施的人員，必須按照法例嚴格執行地盤安全措施，鼓勵大家利用科技提升地盤安全。他稱，任何人發現地盤工序、整體安排有問題應該向政府舉報，希望共同努力將工業安全風險降到最低。

至於月底的農曆新年假期期間，會否與內地商討延長通關，李家超說，政務司司長會針對評估多人來港的日期，已經進行第一次會議，分析春節假期來港旅客的實際數字。至於假期期間活動安排和人流管理、口岸的安排，在整體評估後，會公佈細節。

金鐘太古廣場林鄭月娥前特首辦。（文睿攝）

灣仔北三幢政府大樓重建如期進行

對於林鄭月娥前特首辦將由金鐘的甲級寫字樓搬遷到灣仔前入境事務大樓，會否影響灣仔北三幢政府大樓的重建？李家超表示重建會按照原定計劃執行，重建項目如期進行，今次安排可利用好空置大樓，節省公帑，確保公帑好好運用。他表示政府有財政問題，會繼續做好工務工程，每年平均有900億元工務工程項目，基建項目會繼續，包括北部都會區、房屋項目、工業發展。

全力營救被困詐騙營港人 是否調升對泰國旅警要考慮一籃子因素

緬甸詐騙營死灰復燃，目前仍有7男5女港人身處東南亞被限制人身自由，保安局副局長卓孝業前日（12日）率隊往泰國跟進KK園區救人進展。

李家超被問到保安局到泰國處理人質事件，如何評估行動，港人到泰國是否安全，他感謝保安局用一切辦法，處理當日人生安全有限制、被禁錮的人，形容是詐騙事件，呼籲市民要小心不要受騙。他表示保安局有小組，調查人員用一切辦法包括與國際刑警合作，保安局小組行動協助被禁錮人士，已經取得正面成果並與泰國司法人員見面，泰國亦重視案件，會營救在泰國被禁錮港人。目前有16人回港，仍有12人要營救。中國駐泰大使館都有協助，例如設溝通網路等。

他希望可以取得好的成果，保安局網頁都有資料，已經要求定期更新，手法是欺騙到泰國、送到邊境到其他國家，很多人被騙到泰國，沒有跡象顯示到泰國就會被送到其他地方，但政府會檢查情況。

至於會否應有區議員要求把對泰國的旅遊警示，由現時的黃色上調至紅色，他則回應指保安局會考慮一籃子因素，呼籲市民留意保安局網頁。

1月13日，鍾庭耀被帶到香港民意研究所位於黃竹坑業興街11號南滙廣場的會址協助調查。（翁鈺輝攝）

回應鍾庭耀助查 凡涉國家安全均會全面調查

另外，香港民研主席鍾庭耀昨天（13日）在住所被警方國安處帶走，消息指是協助調查前副行政總裁鍾劍華被通緝的案件，李家超今日回應事件時被問到不少機構有何境外合作，如何在守法的同時維持專業性。李家超表示，涉及國安，會有法必依、執法必嚴，追究到底，任何人涉及威脅國安，會窮追猛打，任何機構、個人幫助，會全面調查，追究到底，奉勸不要做任何危害國安的事情。

李家超指，相信不同團體只要無做，只要按著自己的行為道德，專業守則從事不同事業，就可以安心從事工作。因為涉及危害國安的行為，是由法律裡面清晰列明，每次行動執法單位都有清晰交代是何種行為涉及國安。