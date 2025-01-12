大熊貓BB｜媽媽盈盈左擁右抱母愛爆發　家姐細佬玩到攰排排瞓

海洋公園今個周末發佈一連串大熊貓盈盈與一對龍鳳胎BB一家三口的生活照：盈盈對家姐細佬左右擁抱，母愛爆發；細佬化身「滾球」，又跟家姐一齊玩玩具，玩到累了就「排排瞓」，融化網民的心，直呼「每日一個post實在太少啦！ 」



香港大熊貓官方專頁

1月10日

海洋公園今個周末發佈一連串盈盈一家的生活照，首先是盈盈抱著家姐細佬，一家人「攬埋一嚿」，畫面非常溫馨可愛。盈盈先用口「擔」起細佬，細佬伸出脷不停舔媽媽的面及口；一身竹筍碎的家姐最實際，原來是在找奶吃，不和細佬爭寵。

1月11日

細佬化身「滾球」，在地上滾來滾去，然後又重新爬起，網民表示「細佬唔怕跌，證明你大個仔喇，契爸契媽睇到好感動呀！」

不少影片都拍攝到擁有笨笨重重身體的大熊貓由高處墮下，生伯他們受傷。園方在帖文解釋，熊貓骨骼密度大，而身上還有結實肌肉、厚實皮毛和充滿彈性的脂肪，熊貓BB圓轆轆的身體會起到緩衝作用，「所以佢哋係唔怕跌痛屁股㗎！」，「啲人成日都話小朋友跌下跌下先識大，跌倒都係成長嘅過程嚟㗎！」

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1月12日

片段看到兩姐弟一齊玩，細佬跟家姐仰面朝天地攤在地下，兩姊弟一時玩木馬，一時「企定定」，玩到累了又躺下「排排瞓」，融化網民的心，直指「每日一個post實在太少啦！ 」