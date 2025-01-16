非洲豬瘟元朗一周三豬場爆疫　新增白沙豬場　漁護將銷毀場內豬隻

漁農自然護理署今日（16日）公布，昨日（15日）從元朗白沙一持牌豬場所抽取的35個豬隻樣本，經檢驗後發現至少八個樣本對非洲豬瘟病毒呈陽性反應，漁護署根據非洲豬瘟應變方案，已即時禁止有關豬場運出任何豬隻，直至另行通知，而為謹慎起見，正安排銷毀場內豬隻。

漁護署上周五（10日）在元朗黃泥墩一個持牌豬場驗出非洲豬瘟後，到本周二（14日）再於在元朗逢吉鄉一持牌豬場所抽取的35個豬隻樣本中，發現至少兩個樣本對非洲豬瘟病毒呈陽性反應。



漁護署指，由於豬隻感染非洲豬瘟後死亡率極高，如不能遏止其傳播，豬隻將大量死亡，漁護署已即時就相關個案通知所有本地豬農，並提醒他們如發現豬隻健康有異，應即時通知本署。

漁護署稱會安排人員巡查有關豬場三公里內的三個豬場，並會為豬隻採樣作非洲豬瘟病毒檢測。為審慎起見，漁護署已暫時禁止該等豬場運出豬隻直至另行通知。至於三公里以外的其他豬場，漁護署暫無收到豬隻有異常情況的報告。漁護署人員會繼續密切監察以及早發現豬隻異常情況和其他豬場是否受到感染，同時亦會加強監察涉事豬場附近區域的野豬活動情況。

署方指個案不會影響本地屠房運作，亦不影響整體活豬供應。上水屠房及荃灣屠房自2019年6月起已實施「日日清」措施，即所有運到屠房的活豬會在24小時內屠宰，屠房內不同位置的豬欄每日均會清空，並進行徹底清潔消毒，進一步加強屠房生物保安及減少豬隻在屠房感染疾病的機會。食物環境衞生署及漁護署亦會繼續嚴格執行內地活豬運輸車及本地活豬運輸車在屠房的清潔及消毒，減低非洲豬瘟交叉感染的風險。

發言人強調非洲豬瘟並非人畜共通傳染病，不會傳染給人類，因此不會構成人體健康和食物安全風險。無論豬隻是否受到非洲豬瘟病毒感染，豬肉煮熟後可放心食用，市民無須擔心。漁護署亦已舉辦座談會，向豬農提供針對性的非洲豬瘟防控措施及生物保安建議，以加強業界對非洲豬瘟的警覺，共同防範非洲豬瘟。