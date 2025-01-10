非洲豬瘟｜元朗黃泥墩豬場3樣本驗出病毒　漁護銷毀場內所有豬隻

漁護署今日（10日）公布，在元朗黃泥墩一持牌豬場至少3個樣本檢測出非洲豬瘟病毒，並已即時禁止該豬場運出任何豬隻，直至另行通知，署方亦正安排銷毀場內豬隻。此外，漁護署正安排人員巡查有關豬場3公里內的3個豬場，並會為豬隻採樣作非洲豬瘟病毒檢測，並已暫時禁止該等豬場運出豬隻。



漁護署今日（10日）公布，在元朗黃泥墩一持牌豬場抽取11個豬隻樣本，當中3個樣本檢測出非洲豬瘟病毒，並已即時禁止該豬場運出任何豬隻，直至另行通知，署方亦正安排銷毀場內豬隻。（資料圖片／楊嘉朗攝）

漁護署表示，今日從元朗黃泥墩一持牌豬場所抽取的11個豬隻樣本，經漁護署人員檢驗後發現至少3個樣本對非洲豬瘟病毒呈陽性反應。漁護署根據非洲豬瘟應變方案，已即時禁止該豬場運出任何豬隻，直至另行通知，為謹慎起見，署方正安排銷毀場內豬隻。

禁止涉事豬場出豬 漁護署正巡查3公里內3個豬場

漁護署稱，已即時就相關個案通知所有本地豬農，並提醒他們如發現豬隻健康有異，應即時通知署方。漁護署正安排人員巡查有關豬場3公里內的3個豬場，並會為豬隻採樣作非洲豬瘟病毒檢測，並已暫時禁止該批等場運出豬隻直至另行通知。至於3公里以外的其他豬場，漁護署暫無收到豬隻有異常情況的報告。

署方稱，由於豬隻感染非洲豬瘟後的死亡率極高，如不能遏止其傳播，豬隻將大量死亡，嚴重打擊豬農和養豬業，故必須快速處理陽性個案。署方正透過短訊群組和豬農保持密切聯繫，讓他們知悉非洲豬瘟的最新情況，以及如何防止豬隻受感染。

漁護署今日（10日）公布，在元朗黃泥墩一持牌豬場抽取11個豬隻樣本，當中3個樣本檢測出非洲豬瘟病毒，並已即時禁止該豬場運出任何豬隻，直至另行通知，署方亦正安排銷毀場內豬隻。（資料圖片）

漁護署強調不會傳染給人類

漁護署強調，非洲豬瘟並非人畜共通傳染病，不會傳染給人類，因此不會構成人體健康和食物安全風險。無論豬隻是否受到非洲豬瘟病毒感染，豬肉煮熟後可放心食用，市民無須擔心。

漁護署亦已舉辦座談會，向豬農提供針對性的非洲豬瘟防控措施及生物保安建議，以加強業界對非洲豬瘟的警覺，共同防範非洲豬瘟。同時，為加強豬農對非洲豬瘟病徵的認識以及早察覺並通報豬隻的異常狀況，漁護署已推出《非洲豬瘟個案呈報指引》，協助豬農偵察疑似個案，及早呈報並作出適當跟進。

不影響整體活豬供應

漁護署稱，個案不會影響本地屠房運作，亦不影響整體活豬供應。上水屠房及荃灣屠房自2019年6月起已實施「日日清」措施，即所有運到屠房的活豬會在24小時內屠宰，屠房內不同位置的豬欄每日均會清空，並進行徹底清潔消毒，進一步加強屠房生物保安及減少豬隻在屠房感染疾病的機會。

食物環境衞生署及漁護署亦會繼續嚴格執行內地活豬運輸車及本地活豬運輸車在屠房的清潔及消毒，減低非洲豬瘟交叉感染的風險。內地活豬運輸車及本地活豬運輸車每次離開上水屠房前須徹底清潔消毒，兩者的清潔消毒地點在分隔的專用位置。上水屠房亦已即時加強設備及人手以進行兩者的清潔消毒工作，因此屠房無須關閉或銷毁其他豬隻。