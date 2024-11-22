非洲豬瘟｜大埔鳳園路野豬樣本呈陽性反應　漁護署：不會傳給人類

漁護署今晚（22日）公布，一個昨日（21日）在大埔鳳園路的野豬樣本，對非洲豬瘟病毒呈陽性反應，該署會向世界動物衞生組織通報相關檢測結果，並繼續進行野豬監測工作。

漁護署指，鳳園路三公里範圍內沒有豬場，至今亦沒有發現有本地豬場受上述事件影響，而漁護署會就該個案通知所有本地豬場負責人，並提醒他們加強生物安全措施，以防止野豬進入養豬場範圍傳播非洲豬瘟病毒。漁護署稱，非洲豬瘟屬豬隻及野豬間高度傳染的疾病，但並非人畜共通傳染病，不會傳染給人類，因此不會構成食物安全風險，豬肉徹底煮熟後可放心食用，個案並不影響本港活豬供應。



漁護署今晚（22日）公布，一個昨日（21日）在大埔鳳園路的野豬樣本，對非洲豬瘟病毒呈陽性反應，該署會向世界動物衞生組織通報相關檢測結果，並繼續進行野豬監測工作。（資料圖片/黃偉民攝）

漁護署指昨日在大埔鳳園路一帶進行野豬捕捉及人道處理行動，並按本地野豬非洲豬瘟監測計劃從捕獲的四頭野豬抽取樣本進行化驗，發現其中一個野豬樣本對非洲豬瘟病毒呈陽性反應。

漁護署指，鳳園路三公里範圍內沒有豬場，至今亦沒有發現有本地豬場受上述事件影響。漁護署會就該個案通知所有本地豬場負責人，並提醒他們加強生物安全措施，以防止野豬進入養豬場範圍傳播非洲豬瘟病毒。

漁護署發言人說，非洲豬瘟屬豬隻及野豬間高度傳染的疾病，但並非人畜共通傳染病，不會傳染給人類，因此不會構成食物安全風險，豬肉徹底煮熟後可放心食用，今次個案並不影響本港活豬供應。

發言人強調市民如遇到野豬，應盡量與牠們保持距離，以保障個人安全及避免野豬接觸受非洲豬瘟病毒污染的食物。此外，市民亦不應餵飼任何野生動物（包括野豬），並確保妥善處理戶外垃圾。市民如發現野豬屍體，可致電1823報告。