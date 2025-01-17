休班警涉影裙底斷正　在警署疑圖搶同袍警槍　由數警押上法庭應訊

尖沙咀警署前日（15日）發生休班警疑搶槍事件，該名隸屬警察總部的休班警，亦涉嫌偷拍女子裙底被捕，疑在尖沙咀警署時曾情緒激動，企圖搶槍時被制服。該休班警被控偷拍及企圖搶槍罪，案件今（17日）於九龍城裁判法院提堂。被告暫時毋須答辯，控方申請將案件押後至3月13日，以待警方作進一步調查，及取鑑證報告和閉路電視片段，被告申請保釋被拒，須還押候訊。



被告庭上表現平靜

被告高振宗（39歲，警員）被控一項非法拍攝或觀察私密部位罪，及一項企圖無牌管有槍械罪。被告中等身形，身穿黑色衣服，上庭時表現平靜，並由數名警員陪同上庭應訊。

被告高振宗涉在尖沙咀警署搶槍後，被黑布蒙頭送院治理。（梁偉權攝）

被告高振宗涉在尖沙咀站的扶手電梯偷拍裙底被捕。

被告高振宗被指在尖沙咀警署時疑曾搶同袍警槍。（曹德熙攝）

控罪指浩控於2025年1月15日，在港鐵尖沙咀站E7扶手電梯，即從女事主X衣服下方，操作設備以觀察或拍攝其私密部位，在未獲亦未理會X是否同意下，疑為了性目的或不誠實地作出以上所描述的行為。

被告另被控於同日，在尖沙咀警署報案室內，企圖無牌管有槍械，即一枝警槍。

案件編號：KCCC168/2025