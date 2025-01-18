小一統一派位交表　優才家長首選喇沙小學　月花近兩萬九龍城租屋

小一統一派位今明兩日接受家長提交實體選校表，今早名校林立的41校網統一派位中心，有不少家長前來親身交表。有經人才計劃來港的內地家長指，欣賞香港全人教育，重視品格培養，故安排子女來港讀書，並首選傳統名校喇沙小學，特意月花近兩萬租住九龍城區，又安排兒子一星期上四次英文補習班，希望能成功搏入心儀名校。



近年人才子女湧港讀書，有本地家長則擔心會加劇競爭，不過未有刻意催谷小朋友，不欲「黃金年紀已經咁辛苦」。



朱女士為讓小朋友接受香港的全人教育而來港，特意月租花近2萬住九龍城區，希望入讀喇沙小學。（周智堅攝）

內地優才媽媽讚港教育重品格培養 小朋友幼稚園讀聖經辨是非

名校林立的41校網統一派位中心今年設於華德學校，家長可親身提交實體選校表。去年8月透過「優才計劃」來港的朱女士育有兩名子女，今為兒子遞交申請，首選喇沙小學，第二志願拔萃小學。她認為香港的全人教育吸引，加上升大學機會較高，為此來港，更特別選擇居住心儀名校附近，「走10多分鐘路就到」，月租約19000元。

朱女士指自己未開始找工作，因要照顧讀半日制幼稚園的兒子，待他升小一再找；其丈夫則深港兩地跑，從事金融行業。她形容，來港幾個月，欣賞香港的學校在學業以外，也注重培養小朋友的品格和習慣。例如兒子每日上學要讀一段聖經，學習「要做什麼、不要做什麼」，而讀小五姐姐的學校，安排了定期家長培訓，「對自己教育小孩，挺有收穫。」

學習方面，她指兒子在深圳已讀雙語幼稚園，但來港到直資私立學校面試時，發現英語能力仍有差距，因此為他安排一周四次英文補習班，每年大概花費2萬元，自己也在家教他英文詞彙，希望能入讀名校，「碰一下運氣」。

張女士認為香港的語言學習較豐富，兒子已適應聽說廣東話。（周智堅攝）

高才家長首選喇沙 聘家教老師補習

育有3名小孩的張女士同樣去年8月來港，丈夫開零售業公司，一半時間在港，兩人都是經「高才通計劃」來港。張小姐指，自行派位、統一派位「填的都是喇沙」，惟自行階段不成功，故參加「大抽獎」，若「後面也不行，就去叩門」。

她認為香港的語言學習較豐富，「因為還要學廣東話嘛」，下學年升讀小學的兒子，讀了幼稚園高班幾個月，已適應兩文三語，「有語言天賦」，她亦為小孩聘請家教老師。

租住九龍塘租金貴 笑稱「爸爸壓力很大」

她續道，目前全職照顧小孩，媽媽也來幫忙照顧，日後希望找到時間自由的工作。她指住在九龍塘純屬運氣，之前為小孩安排小學、幼稚園時，剛巧就在附近，「後來才知道這邊是很好的校網，運氣比較好」，談及租樓較貴，她笑說「爸爸壓力很大」。

港人施先生擔心人才子女來港增加入讀名校競爭，「每個家長都希望小朋友有好的教育」。（周智堅攝）

人才子女湧港 港爸擔心競爭加劇 拒刻意催谷小朋友

從事教育的港人施先生為兒子報讀喇沙小學，他表示沒有參與自行派位，因面試名額較少，加上有跨區學生，「好難競爭」，因此直接統一派位才申請。

他表示，觀察到不少學生行程滿滿，無精打采，「黃金年紀已經咁辛苦」，因此不希望給予小孩太大壓力，沒特別安排小孩報讀補習等課堂，平時最多只是上畫畫班。

對於人才子女湧港讀書，他指擔心競爭增加、減少機會，「每個家長都希望小朋友有好的教育」。