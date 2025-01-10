小一派位2025｜拆解小一統一派位機制 附重要日期及填表須知

一年一度的小一統一派位即將開始接受申請，《01親子》整理了2025/26學年小一入學懶人包，讓2025年9月適齡入讀小一的學生家長預先做好準備，包括「小一入學統籌辦法」的各個重要日子、統一派位階段的注意事項、熱門小學的超收情況等，幫助各位家長的子女順利升讀小一、開心迎接小學生涯！



教育局於1月8日發布2025年度小一統一派位選校名冊，有多間學校於自行分配階段收生人數不足16人的開班線。在小一入學自行分配學位階段收生不足16人的小學（不包括原來只開一班的學校、不涉收生不足的學校），需於統一派位階段取錄足夠學生，總收生人數超過開班線16人，否則便會觸及「殺校線」。

何謂小一統一派位

香港的官立小學及資助小學都會參與「小一入學統籌辦法」，以錄取小一新生。小一入學統籌辦法分為兩個階段，即「自行分配學位」及「統一派位」，如果申請未能於自行分配學位階段獲得學校錄取，將會自動進入統一派位階段，不需要另行申請，由教育局統一分配學位。

統一派位的學額約佔學校小一學額的50%。根據教育局〈2023年度小一入學報告書〉，於2013年至2023年期間，統一派位階段均分配超過一半學位予參加統籌辦法的小一新生，該比例於2023年為經統一分配的學位及獲派選校志願小計49%，經學校自行分配的學位與自行分配學位小計51%，比例約為「一半一半」。

小一統一派位機制

小一統一派位分成兩部份，即甲部及乙部。統一派位甲部的學額約佔學校小一學額總數的5%（即統一派位的10%），家長可於甲部不受校網限制，填寫1至3間位於任何一個校網（包括本網）的小學。統一派位乙部的學額約佔學校小一學額總數的45%（即統一派位的90%），家長於乙部必須填寫自己住址所屬小一校網名單內的小學。

電腦於進行統一派位時，會為每個申請編配一個「隨機編號」，而該隨機編號的次序愈前，申請獲派心儀學校的機會率就愈高。電腦會首先處理所有第一志願的派位，然後到所有第二志願、所有第三志願，如此類推。電腦會先處理甲部選擇，然後處理乙部選擇。如果申請於甲部已獲派位，就不會進入乙部派位；相反，如果申請未於甲部獲得派位，就會進入乙部派位。兩個部份的派位機制相同，分別只是有沒有校網限制。

2025/26年度小一統一派位重要日期

2024年 :

2024年9月1日至29日：派發小一入學申請表

2024年9月下旬：遞交小一入學申請（網上電子平台報名：9月19日至27日、直接向申請學校交實體表格9月23日至27日）

2024年11月18日：學校公布自行分配學位結果

2024年11月20日至21日：自行分配學位註冊

2025年：

2025年1月上旬：未獲自行分配學位之學童家長收到統一派位選校通知書

2025年1月中旬：統一派位報名（網上電子平台：1月13日至19日、到指定統一派位中心選校：1月18至19日）

2025年6月4日至5日：公布統一派位結果

2025年6月10日或11日：統一派位註冊

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小一統一派位填表須知



- 甲部可不受校網限制，填寫1至3間學校，不一定要填滿3個選擇。

- 乙部必須填寫住址所屬的小一校網內學校，家長應該將30間學校選擇盡量填上，不要留空。

- 乙部的學校選擇可以重複甲部位於住址所屬校網的學校選擇。

- 如果家長有超過1名子女同時參加統一派位，並希望獲派同一學校，其所有子女的選擇學校表格內必須填上一樣的選擇，包括選校數目及次序等。



小一入學申請電子化

教育局於2023年起，分階段將小一入學申請電子化，現時小一入學申請表設有家長／監護人電郵地址一欄，填寫該欄後即可啟動小一入學電子平台帳戶。已啟動電子平台帳戶的家長可以透過平台取得派位結果，及使用「智方便」登入。如果家長已經登記「智方便+」，更可以使用數碼簽署功能於電子平台填寫及提交自行分配學位及統一派位階段申請。家長亦注意，如已曾為申請兒童於自行分配學位階段遞交紙本小一入學申請表，並不需要於電子平台再次遞交申請。若希望啟動申請兒童之電子平台帳戶，請利用教育局早前發出至申請表上提供的電郵地址之啟動連結。「小一入學電子平台」啟動連結