中華煤氣智慧能源創新大賽暫逾100隊參賽　4月9日截止籲盡快報名

由中華煤氣舉辦的第四屆TERA-Award智慧能源創新大賽1月接受報名，至今吸引來自32個國家及地區、超過一百個創科團隊報名參賽，煤氣公司今日（2日）表示較上屆同期多八成。TERA-Award籌委會呼籲本港、內地和海外創科團隊把握餘下兩個多月報名期，踴躍參賽，向成為下一個科技「獨角獸」進發。



本屆大賽將於今年4月9日截止，隨後進入評審階段。頒獎典禮將於7月舉行，屆時將揭曉各大獎項，冠軍項目可獨得高達100萬美元獎金。

煤氣公司表示，報名的參賽項目已涵蓋大賽六大範疇，即「可再生能源」、「儲能及能源轉化」、「CCUS技術」、「綠色燃料及氫能」、「能源智能化」及「智慧城市」。其，「能源智能化」範疇報名項目最多，顯示人工智能技術在推動能源轉型與智能化升級近年極受重視，研究成果相應增加。

目前參賽團隊來自32個國家及地區，包括中國、美國、德國、英國、以色列、瑞士、法國、日本等全球氣候科技的傳統強國，也有來自印度、南非等科創新勢力。參賽項目中，海外項目佔比超過七成，以美國項目數量最多，其次是德國和英國。

TERA-Award統籌官何成恩呼籲全球創新團隊參與。（煤氣公司提供圖片）

TERA-Award統籌官何成恩表示，大賽自啓動以來，得到了戰略合作夥伴、學術機構、支持機構及媒體支持與廣泛關注，「大賽項目招募及各項籌備工作正有序推進，大賽組委會計劃於今年2至3月舉辦多場全球簡介會，向氣候科技領域的初創公司及科學家，全面介紹本屆大賽的亮點及獲投資的機會。」

評審專家團隊由産業界、學術界、投資界的權威專家組成，將從創新性、商業潛力、執行力及落地性等方面對參賽項目作全面評估，確保入選項目兼具技術前瞻性與産業應用價值。