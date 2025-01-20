教學助理偷學校77器材典當　無錢贖回認盜竊　官指病態賭徒囚19月

順德聯誼總會李兆基中學一名教學助理，涉嫌在疫情期間典當77部學校器材，惟復課時未有足夠資金贖回學校，令當舖及學校損失約20萬元。該助理早前承認盜竊罪，並稱需錢為父親還債。案件今(20日)在區域法院判刑，法官郭偉健卻指被告父親所欠的錢已是20年前的事，相反被告有賭波及賭馬習慣，質疑他是病態賭徒才是真正的犯案原因，又斥被告違反誠信監守自盜，判他入獄19個月。



偷取學校的電腦及相機等器材

被告黃景誠，34歲，教學助理，承認於2022年1月31日至2022年5月3日，在葵涌順德聯誼總會李兆基中學偷竊1部相機連2支鏡頭、41部手提電腦、7部桌上電腦、25套頭戴式虛擬實境裝置、2部相機及1部攝錄機，而上述物品為另一人的財產。

被告黃景誠在區域法院被判入獄19個月。(黃浩謙攝)

77件被偷器材有68件屬全新

案情指，被告自2021年11月任涉案中學的教學助理，負責提供電腦技術支援。該校的助理校長2022年5月5日點算電子器材發現部份器材不見了，欲聯絡被告亦無果。被告同日到沙田警署自首，翌日與警方到學校調查時，警方在被告黑色袋內發現6張當票，涉及77部電子器材，其中68部全新。被告警誡下稱需要錢而把器材拿到3間當舖典當，校方及當舖共損失20萬。

求情指被捕後母親癌病復發

被告求情指其母在他被捕後癌症復發，他希望能輕判以陪伴母親，其母亦撰信指被告本質不壞，希望能與被告共渡餘生。

父欠債已是20年前的事

郭官判刑指，被告持續地偷取學校器材，被揭發後亦沒有賠償。被告雖稱為父還債，但其父欠債已是20年前的事，認為債主無理由20年後仍在追。被告呈上的精神科報告透露，被告因投資損失、為父還債等，一直睡眠困難，亦因賭波及賭馬，損失約200萬元。

郭官認為被告是病態賭徒，這才是真正的干犯原因，他要盡快籌錢贖回學校的器材，故繼續賭博。他在本案得到的20萬，一半用作還債，一半用作繼續賭。

案件編號：DCCC69/2023