周生生技工認偷碎金變賣　賭錢輸光後自首　官指無力還款囚22月

周生生工場金飾技工涉將80両價值約100萬元的碎金變賣，在賭博輸光後自首，被控一項盜竊罪。被告今（12日）在區域法院承認控罪，法官指他違反誠信，利用公司對他的信任，加上無力償還款項，判囚22個月。

被告黎達光在區域法院承認盜竊罪，被判入獄22月。（資料圖片

被告黎達光，47歲，報稱金飾技工，被控一項盜竊罪。

案情指，被告在周生生工場工作26年，在2018年1月至5月期間，不斷從工場變賣碎金約80両，價值約100萬元。被告將碎金賣給「材記金屬買賣公司」，從10張收據顯示，被告賣出46.733両黃金，總值581,144港元。

工場預先發放下月金器

工場金器交收員李愛好負責向被告發放所需金器，以製造金器製成品。製造過程會產生碎金，技工通常將碎金放於工具箱內，供日後使用。技工只可在工作期間打開工作箱，其他時間鎖上。

李在月底會編製耗金紀錄，即由月初發放的金量減去製成品的重量，對照技工工具箱內的碎金重量是否相符。而在盤點日，技工不得收金或提交製成品，因此會預先向技工發放下個月的金器，技工就無須停工。

被告以預先派發金器頂替

被告偷竊方法為將全部碎金鎔成一塊，在盤點日前變賣。而到盤點日當日，被告將預先派發的金器交出，令紀錄變得合理。

被告自首前，未有員工發現紀錄有異樣。接獲警方通知後，員工核對是次案件損失，發現被告應管有101.495両黃金，但其工具箱只有22.294両，即失去80.765両，價值995,024.8元。

被告感錯誤而自首

辯方求情指，被告沒有案底，已婚，育有一名11歲的兒子。被告自1992年起，於周生生工廠工作，擔任金飾技工，每月薪金15,000元。被告已在賭博時花掉所有金錢，因不想再錯及負責任而自首。太太求情指本來一家居住私人屋苑，但因今次事件無力負擔租金而被迫遷走，但形容被告為好丈夫。

法官杜大衛指，被告行為違反誠信，利用公司對他的信任，加上無力償還款項，但考慮被告認罪，故判入獄22個月。

案件編號：DCCC 801/2018