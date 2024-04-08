Foodpanda子公司前財務總監　淪病態賭徒挪用公款2883萬　囚88月

Foodpanda子公司前財務總監，聲稱一度以為找到賭博「必勝方程式」，並曾一度藉此贏錢，後來「方程式」不再有效，他為填補損失，挪用公款2883萬元。他今(8日)在高等法院承認兩項盜竊罪。辯方求情指被告是病態賭徒，事發後只任職文員，現任僱主亦為被告求情，並願在他服刑後繼續聘用。暫委法官游德康指本案涉及嚴重違反誠信，考慮到被告曾嘗試向事主還款近600萬，反映一定程度的悔意，且被捕後仍努力生活，判他入獄7年4個月。



被告劉家耀（41歲，飲品店文員），承認於2016年10月至2017年11月間，盜取屬於Maidan Limited合共2,883萬的公款。

高等法院和區域法院11月23日下午先後報案，指收到可疑信件，警方接報後派出爆炸品處理人員到場處理。（資料圖片）

留學美國曾在畢馬威會計師行工作

游官判刑時引述被告背景，指被告在美國密歇根大學會計系畢業後，回港加入畢馬威會計師行，晉升至助理經理。他其後離開畢馬威自資開餐廳，期間獲Foodpanda 集團的子公司Rocket Food Limited聘用，但於2018年遭解僱及被捕，此後在台灣連鎖飲品店任職文員，至2022年才被起訴。

曾以為找到賭博必勝方程式

此外，被告於2014年確診患思覺失調及嚴重抑鬱，他由被捕至遭起訴4年間，承受巨大壓力致精神問題惡化。他曾相信找到賭博「必勝方程式」，最初一度藉此贏錢，加劇賭博習慣，惟及後「方程式」不再管用，他遂挪用公款填補賭博損失。辯方律師形容他是病態賭徒，但因不想其「必勝方程式」曝光，未有在接受精神治療時提及賭博習慣。

職位能調動兩子公司資金

游官續指被告案發時為公司財務總監，掌管兩間子公司的銀行戶口，從中調動資金，更易掩飾犯案，涉及嚴重違反誠信，他將盜款用於賭博，雖曾嘗試還款，但不足以填補盜款，之後又向警方自首，反映他有一定悔意。游官又指被告被捕後仍積極工作，其現任上司亦寫信求情，透露他受聘前主動坦承曾經犯案，上司承諾會待他服刑後繼續聘用。

管有兩子公司的網上銀行密碼

案情指，被告於2015年加入Foodpanda集團子公司Rocket Food Limited，同年升任財務總監，管有Rocket 及另一子公司Maidan Limited的網上銀行戶口密碼和安全驗證碼，當時該兩間公司沒有進行任何審計查核。Maidan自2017年起沒再營運，其銀行戶口非活躍，亦只保留最低餘額。

離職前向經理承認曾挪用公款

被告於2017年請辭，翌年離職前數天主動向Rocket總經理承認曾從Rocket及Maidan的銀行戶口挪用1,799萬公款，並將大部份公款用以賭博。同日被告在總經理陪同下報案。被告警誡下承認曾先後98次將公司資金轉到其個人戶口用以賭博，並會先將Rocket戶口公款轉到已停止營運的Maidan戶口，之後再將金錢匯至個人戶口。

在子公司戶口轉走2833萬元

案發期間被告亦曾4次到澳門賭博，但輸掉了100萬。他稱無法控制其賭博習慣，對於自己為他人帶來麻煩感抱歉。警方調查下證實，被告於2016年10月至2017年11月間，先後171次從Maidan的戶口轉帳共2,883萬至他的個人戶口，與此同時他曾16次向Maidan還款共約599萬。

案件編號：HCCC96/2022