港產國寶BB｜海洋公園川金絲猴誕第4隻猴BB　四川奇珍館暫停開放

海洋公園今日（20日）公布，園內的一對屬瀕危物種的川金絲猴——雌性「樂樂」和雄性「其其」，誕下第四隻川金絲猴，猴BB在上周四（16日）晚上9時51分出世，母親及寶寶皆健康良好，但暫未確認寶寶性別和體重。

為了讓川金絲猴媽媽和寶寶靜養以及讓動物護理團隊進行產後護理工作，「香港賽馬會四川奇珍館」的川金絲猴展區已暫停開放，該展館亦會實施人流管制。



川金絲猴「樂樂」和「其其」的第四隻猴BB在1月16日晚上出世。(海洋公園提供圖片)

猴BB有三隻哥哥先後在園內出世

海洋公園表示，川金絲猴媽媽「樂樂」和爸爸「其其」之前已誕三隻愛情結晶品，依次在2017、2019及2021年於園內出生，均為雄性，分別名為「樂奇」、「小花生」和「小黃豆」。牠們現居於成都動物園，參與川金絲猴保育計劃，幫助保持物種基因多樣性。

川金絲猴「樂樂」悉心照顧猴BB，母親及寶寶皆健康良好。(海洋公園提供圖片)

龐建貽：見證團隊一直致力保護及繁殖具高保育價值物種

海洋公園公司主席龐建貽表示，川金絲猴在國際自然保護聯盟《瀕危物種紅色名錄》被列為瀕危物種，海洋公園再次成功繁殖川金絲猴，見證團隊一直致力保護及繁殖具高保育及教育價值物種的成果。

他續說，連同即將於2月正式與公眾見面的大熊貓龍鳳胎寶寶「家姐」和「細佬」，公園有三隻可愛的國家級動物寶寶大使等待訪客探訪，「我們希望藉此進一步提升大眾締造健康生態環境讓珍稀物種得以延續。」

川金絲猴「樂樂」悉心照顧猴BB，盡顯母愛。(海洋公園提供圖片)

園方感謝四川省林業和草原局多年來的支持，讓公園可引入及展示小熊貓及川金絲猴，為保育這兩個珍稀物種作出貢獻。