海洋公園慶金絲猴滿月　5、6月生日港人可自選日子免費入場

海洋公園為慶祝園內誕生的第二隻川金絲猴寶寶滿月，在5月至6月推行特別優惠， 5月及6月生日、持有香港身份證的「壽星」，可於今年5月1日至6月16日期間任何一日免費入場一次，毋須再等生日正日才可免費入場，更可獲動物展館及機動遊戲特快通行證各一張，「壽星」更可帶挈最多4位同行親友可以6折優惠價買即日門票。 另外，全港市民亦可到海洋公園facebook官方帳號投票，決定金絲猴的名字！

川金絲猴寶寶性格活潑好動，喜歡四周爬行，在母親和海洋公園護理員悉心照料下健康成長。（海洋公園提供）

留意優惠期只至6月中

為慶祝園內第二隻川金絲猴寶寶將於下周一（29日）滿月，海洋公園為5、6月生日、並持香港身份證的居民提供特別生日優惠，壽星可於今年5月1日至6月16日期間，任選一天免費入場。

壽星更可獲贈生日襟章、園內優惠券、盡享特快通行等禮物，包括可在翻天覆地、動感快車及瘋狂過山車中選用一次特快通行；以及在北極之旅、尋鯊探秘或海洋奇觀中選用一次特快通行。至於壽星的同行親友，亦可以6折價錢（約288元）購買即日入場門票，親友限額為四位。

海洋公園多年來均有推出生日優惠，本港居民凡出示香港身份證明文件或香港出生證明書，均可於生日當天免費遊覽海洋公園。

是次優惠則讓5、6月生日居民有更多日子可供選擇，毋須限於正日，但須留意壽星只享一次免費入場機會。以6月25日生日者為例，可自選在5月1日至6月16日任何一日入場，或只於生日正日25日入場；即6月17日至30日生日的香港居民，如已於優惠期間免費入場，不能再於其後生日正日再免費入場。



↓↓↓優惠詳情請參看下圖，又或向海洋公園查詢↓↓↓

海洋公園推出特別生日優惠。（海洋公園提供）

第二隻在海洋公園誕生的川金絲猴寶寶即將滿月，市民可到公園facebook投票，一起為猴寶寶改名。（海洋公園提供）

另外，海洋公園邀請市民參與為期一周的投票活動，市民可到海洋公園Facebook投票決定猴寶寶的名字。新誕生的海洋公園川金絲猴寶寶是雄性，性格活潑好動，喜歡四周爬行，經常在媽媽「樂樂」陪伴下四圍探索。

海洋公園提供的四個候選名字包括：

1. 喬喬（英文名為Cute）：「喬」字常見形容高聳的樹木，代表祝福猴寶寶高大強壯 2. 高高（英文名為Go Go）：祝願猴寶寶快高長大，充滿衝勁 3. 森森（英文名為Sam）：寓意森林對猴子的重要性，帶出保育意識 4. 小花生（英文名為Peanut）：花生又名長生果，象徵長壽富貴、生生不息，包含對猴寶寶健康成長的期盼

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