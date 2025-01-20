詐騙｜團體倡設責任架構　金融機構、社交平台須共同分擔苦主損失

民間反詐騙大聯盟今日（20日）召開記者會，倡議設立詐騙責任分擔機制，要求金融機構、電信公司和社交平台，與詐騙苦主分擔損失。立法會議員吳傑莊提及一年多前的一宗虛擬資產平台騙案，有詐騙苦主報案但未能追回損失。他倡議設立第三方仲裁機制，假設有其中一方「做漏招」，也要承擔部分損失。



吳傑莊倡議設立詐騙責任分擔機制，要求金融機構、電信公司和社交平台，與詐騙苦主分擔損失。（網上圖片）

民間反詐騙大聯盟建議參考外國，設立「詐騙損失責任架構」。若金融系統、電訊營運商及社交媒體有「漏招」，應根據各方的疏忽程度分配損失，再賠償給苦主。

大聯盟發起人、立法會議員吳傑莊表示，去年12月中訪問488人，逾七成人認為受害者不應承擔所有損失，超過八成受訪者則認為社交平台在防範詐騙方面應當承擔責任。他提及一年多前一宗虛擬資產平台騙案，即使有苦主報案亦未能追回損失。他說，騙案多數涉及金融機構、電訊商及社交媒體，建議設立第三方仲裁機制，假設有其中一方「做漏招」，也要承擔部分損失。

他指，新加坡去年已實施共同責任機制，金融機構負起第一層把關責任，審視有否制度或工作漏招，如有就要承擔部分、甚至全部損失。電信公司則負起第二層把關責任，最後是消費者。澳洲亦正諮詢，研究社交媒體等持份者分擔詐騙損失。

對於早前警方檢獲8萬張懷疑用作詐騙的電話卡，部分利用假身份證登記，他批評電訊商沒有全面驗證。

▼海洋公園6纜車變身「提子」▼

