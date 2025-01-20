緬甸詐騙營｜港男被禁錮4個月　昨晚獲釋現於泰國　家屬沒交贖金

協助被誘騙到東南亞港人家屬的前油尖旺區議員余德寶表示，再多一名非法禁錮港人昨晚（19日）獲釋。該名男子被禁錮在緬甸詐騙營4個月，現身處泰國，身體安好。余德寶透露家屬並沒有繳交贖金。由於該港人涉及在泰國逾期居留，需要香港駐曼谷經濟貿易辦事處協助返港，暫時未有確實時間。



【電訊詐騙營人口販賣調查・專頁】

余德寶表示，該名男子昨晚獲釋，已經與家屬通過電話，確認身處泰國的安全區域，身體狀況一切良好。家屬並沒有支付贖金，該名男子獲釋的過程尚待了解。

家屬已通知香港警方及入境處協助。由於男子的旅遊證件有問題，涉及在泰國逾期居留，需要香港駐曼谷經貿辦協助返港，暫時未有確實時間。余德寶表示，家屬希望「愈快愈好」。

近日東南亞地區詐騙營死灰復燃，有受害港人在家屬支付贖金後獲釋，並於上周四（16日）成功回港。前油尖旺區議員余德寶今早與一名被禁錮港人家屬，到緬甸駐港總領事館遞交請願信，期望緬甸政府幫忙營救。他提到，撇除早前返港的1名被禁錮者，目前手頭上尚有收到7宗求助個案，均是被困在緬甸。

保安局早前表示，自去年至今，共接獲28宗涉及港人聲稱在東南亞國家被禁錮而無法離開當地的求助個案，目前有17人已回港，餘下11宗個案，其人手自由報稱受到限制，但仍安全和能與其家人或小組聯絡。