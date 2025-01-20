漁護署呼籲市民勿帶蘭花回港　去年有550宗檢獲瀕危物種個案

漁護署提醒市民，由外地返港時，切勿攜帶未領有所須許可證的瀕危動植物入境，包括活生蘭花、花旗參、乾海馬、天麻、石斛，以及列明的瀕危鯊魚魚翅等。



漁護署指近日發現有多宗市民從內地非法攜帶蘭花回港被攔截的個案。（資料圖片）

農曆新年假期將至，漁護署指近日發現有多宗市民從內地非法攜帶蘭花回港被攔截的個案。

署方發言人指，部分動植物遭過度採捕正面臨絕種的威脅，因此其進出口受《瀕危野生動植物種國際貿易公約》規管。本港透過《保護瀕危動植物物種條例》，實施《公約》的規定。在《條例》下，任何人進口、出口、再出口或管有瀕危動植物，包括其部分和衍生物，均受許可證制度規管。

署方又指，市民如欲在本港以外地方購買動植物產品，應留意有關動植物是否屬於瀕危物種。由於要分辨動植物產品是否源自瀕危物種可能並不容易，漁護署建議市民切勿購買未能確認是否受管制的產品。

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去年，署方檢獲瀕危物種的個案約550宗，包括活生蘭花（包括蝴蝶蘭等人工栽培品種）、花旗參、乾海馬、天麻、石斛，以及列明的瀕危鯊魚魚翅等。