蛇年年花｜蘭花大王料今年銷情升5%　聖誕節已收訂單

農曆新年將至，不少市民開始選購年花過年。「蘭花大王」楊小龍認為整體節日氣氛濃厚，市民消費意欲明顯增強，其花店早在去年聖誕節已有收到不少市民或企業預訂蘭花及年花，預料整體銷情按年會上升5%，並預期港人會傾向選購花期較長的蘭花或貴價花款。



東港城新春花展會1月8日開始，蘭花大王楊小龍（中）及楊尹俊（右）對今年銷情樂觀，有信心銷情打破紀錄。（東港城提供）

將軍澳東港城的新春花展會「花韻迎春」將於明日起一連21日（8日至28日）舉行，展出多款光鮮亮麗的蘭花及吉祥年花。

千葉園：今年主打小型蘭花盆栽 有信心銷情打破紀錄

有蘭花大王之稱的千葉園始創人楊小龍表示，今年農曆新年承接月初的長假期，整體節日氣氛濃厚，市民消費意欲明顯增強，預料今年整體銷情按年會上升5%。他說，蘭花開花期長達兩個多月，成為港人年花大熱。他認為市民愈來愈着重性價比，偏向選購高質且小巧精緻的蘭花，因此今年亦會主打小型蘭花盆栽的供應。

同為千葉園的負責人、楊小龍之子楊尹俊指，早於去年聖誕節，已陸續收到家用及商務客的訂單，故有信心今年整體銷情會打破紀錄。他說，今年再度以人工智能科技栽種日本蘭花，嚴格控制氣溫及濕度，「本地培植的日本蘭花花瓣較大，顏色及色紋變化多端，一直備受中高端市場熱捧！」

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鮮花盆栽批發商會：市況回暖 料市民花千元買年花

香港鮮花盆栽批發商會主席賴榮春表示，近日市況回暖，市面人流及消費均較以往興旺，加上購買年花送禮或自用是農曆新年的習俗，預料市民會花費800元至1,000元購買年花布置家居，較去年微升。