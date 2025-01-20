藍罐曲奇｜葵涌邨街市藥材舖被指賣假貨　店員：不知真假　已下架

【農曆新年送禮／蛇年2025／藍罐曲奇／年貨】有葵涌街坊於網上群組發文，指在葵涌邨街市的藥材舖買到疑似假「丹麥藍罐牛油曲奇」，鐵盒外觀上與真貨無異，但打開發現內裏曲奇大不同，提子乾曲奇無提子、砂糖粒曲奇無砂糖粒，於是到便利店另買同款曲奇做對比，驚覺可能買到假貨。



《香港01》記者今日（20日）傍晚時分到該藥材舖，有店員承認曾出售「藍罐曲奇」，但由於有人稱是假貨，因此將貨品下架，又謂「我都唔知咩係真，咩係假」，他指是「行街貨」，「（有人）行過攞幾盒，攞喺到（賣）」。



從「真」、「假」對比圖看到，兩者鐵盒外觀極相似，曲奇擺法也相若。（Facebook群組「荃灣 大窩口邨 葵涌邨」）

葵涌邨街市藥材舖$118賣藍罐曲奇

有葵涌街坊於Facebook群組「荃灣 大窩口邨 葵涌邨」發布相片，指1月17日（星期五）在葵涌邨街市內的藥材舖，以118元購買了一盒908克裝的「丹麥藍罐牛油曲奇」，但疑似是假貨。

樓主其後到OK便利店買了「真貨」比較。從「真」、「假」對比圖看到，兩者鐵盒外觀極相似，曲奇擺法也相若，樓主指「鐵罐看起來一樣，連條碼都一樣」；但打開「假貨」的鐵罐，即發現三個疑點，包括「沒有提子乾款！變成普通圓形曲奇」、「2種砂糖款也沒有砂糖！」，以及「整體曲奇看起來偏淺色」，提醒大家小心。

葵涌邨街市內有藥材舖被指賣假貨藍罐曲奇。（林遠航攝）

藥材舖承認有賣「藍罐曲奇」 店員指是「行街貨」

記者今日傍晚時分到帖文中指售賣假藍罐曲奇的藥材店，店內未見售賣藍罐曲奇。不過，店員承認之前有售賣藍罐曲奇，但由於有人稱是假貨，「我都唔知咩係真，咩係假」，因此已將貨品下架，「唔賣就最好喇。」

他又指，該些「藍罐曲奇」是「行街貨」，稱「（有人）行過攞幾盒，攞喺到（賣）」，又稱賣藍罐曲奇「賺唔到好多錢」，並非藥材店的主要貨品，現時已將相關貨品退回。

價格與超利便利店相若

根據惠康及萬寧網上商店資料，908克裝丹麥藍罐曲奇售價115元至120元，而OK便利店日前曾以每盒118元作推廣，意味樓主若以118元價格買入的疑似假「丹麥藍罐牛油曲奇」，格價與超市及便利店相若，並不特別便宜。

網民指出，「「真貨」白邊有「狗牙波浪印」，「假嗰個邊係冇㗎，同埋實物睇落去應該假嘅比較粗製濫造啲」。（Facebook群組「荃灣 大窩口邨 葵涌邨」）

網民表示，疑似假「藍罐曲奇」曲奇數目減少，「（曲奇）少咗一棟。真嗰盒外圈13棟、內圈7棟，假嗰盒外圈12棟、內圈7棟」。（Facebook群組「荃灣 大窩口邨 葵涌邨」）

皇冠位置不同。（Facebook群組「荃灣 大窩口邨 葵涌邨」）

網民多揭假貨3個特徵

網民看後帖文後議論紛紛，有人列出貨假另外3個疑似特徵，包括「真貨」白邊有「狗牙波浪印」，「假嗰個邊係冇㗎，同埋實物睇落去應該假嘅比較粗製濫造啲」；皇冠位置不同；曲奇數目減少，「（曲奇）少咗一棟。真嗰盒外圈13棟、內圈7棟，假嗰盒外圈12棟、內圈7棟」。