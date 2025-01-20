藍罐曲奇疑有假貨！內地男誤購6盒假貨列4不同　爆試吃口感是這樣

【農曆新年送禮／蛇年2025／藍罐曲奇／年貨】！有港男於網上群組發相發文，指在葵涌邨街市1間藥材舖買到疑似假「丹麥藍罐牛油曲奇」，鐵盒外觀上與真貨無異，但打開發現內裏曲奇大不同，於是到便利店另買1盒同款曲奇做對比，驚揭3大不同特徵，包括沒有多種傳統款式曲奇，才驚覺可能買到假貨。有網民看過相片後，列出另外3個鐵盒上的疑似假冒特徵，提醒購買前要留意。



另一方面，內地亦有網民爆出在去年農曆新年前曾誤買6盒假藍罐曲奇，並詳細列出與新貨有4大不同，而樓主親自試吃真假藍罐曲奇後，大爆「食口感」大有分別，真貨有明顯「鬆化」感覺，味道層次豐富，假貨則較硬和味道較單一，明顯差距甚遠。



內地網民誤購假藍罐曲奇，詳細列出與真貨有4大不同。（知乎網站截圖）

內地網民誤買假藍罐曲奇爆4大不同

除了香港有市民稱買到疑似「丹麥藍罐牛油曲奇」假貨，內地亦有網民分享同類經歷，有男子於2024年1月下旬，即去年春節前在「知乎」網發帖，透露淘寶網買了1箱6盒的藍罐曲奇，其中1盒拆開了，另外5盒則已退貨。樓主稱事後去官方專門店購買一盒真貨曲奇，即發現與假貨有4大不同，包括鐵盒包裝、曲奇外貌、味道及價格都與真貨有異。

1.真假鐵盒包裝有明顯分別

在鐵盒包裝方面，內地網民購入的真貨鐵盒，明顯外圈多了裝飾，而且色彩厚實有立體感，假貨鐵盒的皇冠則沒那麼逼真，而且鐵盒的字體排版都有不同，其逗號、字體距離有差異。

內地網民指「丹麥藍罐牛油曲奇」真貨的鐵盒明顯外圈多了裝飾，而且色彩厚實有立體感。（知乎網站截圖）

假貨的鐵盒的皇冠則沒那麼逼真。（知乎網站截圖）

真假貨鐵盒的字體排版都有不同，其逗號、字體距離有差異。（知乎網站截圖）

真假貨鐵盒的字體排版都有不同，其逗號、字體距離有差異。（知乎網站截圖）

2.假曲奇缺少提子、糖粒款式

曲奇外觀方面，假貨同樣缺少了提子曲奇，而且有些款式沒有原裝的糖粒，整體上較淺色，與這次葵涌街坊購入的款式相似，但與真貨卻有明顯區別。

內地網民購入的藍罐曲奇假貨，同樣缺少了提子曲奇，而且有些款式沒有原裝的糖粒，與葵涌街坊購入的款式相似。（知乎網站截圖）

3.假藍罐曲奇較硬和味道較單一

樓主試吃真假曲奇後，表示真貨有明顯「鬆化」感覺，味道層次豐富，而假貨則較硬和味道較單一，完全比不上真貨。

4.假貨價錢便宜很多

最後談到價錢，樓主指假貨便宜很多，稱只要在網上看價格大概已知真假，直指「平嘢無好」。

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有港男於Facebook群組「荃灣 大窩口邨 葵涌邨」發布相片，指1月17日（星期五）在葵涌邨街市內1間藥材舖，以118元價格購買1盒908克裝「丹麥藍罐牛油曲奇」，但疑似是假貨。



從「真」、「假」對比圖看到，兩者鐵盒外觀極相似，曲奇擺法也相若。（Facebook群組「荃灣 大窩口邨 葵涌邨」）

樓主其後到OK便利店買了1盒「真貨」比較。從「真」、「假」對比圖看到，兩者鐵盒外觀極相似，曲奇擺法也相若，樓主指「鐵罐看起來一樣，連條碼都一樣」，但打開「假貨」的鐵罐，即發現3個疑點，包括「沒有提子乾款！變成普通圓形曲奇」、「2種砂糖款也沒有砂糖！」，以及「整體曲奇看起來偏淺色」，提醒大家小心。