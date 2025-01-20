藍罐曲奇疑有假貨！仿真度極高售$XXX　對比照曝光6大特徵要小心

【農曆新年送禮／蛇年2025／藍罐曲奇／年貨】農曆新年辦年貨，「丹麥藍罐牛油曲奇」是人氣送禮之選，但要小心買錯假貨！有港男於網上群組發相發文，指在葵涌邨街市1間藥材舖買到疑似假「丹麥藍罐牛油曲奇」，鐵盒外觀上與真貨無異，但打開發現內裏曲奇大不同，於是到便利店另買1盒同款曲奇做對比，驚揭3大不同特徵，包括沒有多種傳統款式曲奇，才驚覺可能買到假貨。



帖文引來網民熱議，有人建議「報藍罐香港代理兼海關，呢啲騙子搞衰香港」、「所以買呢啲我會喺惠康百佳萬寧買，超市係貴，但係正貨產地係原產地」；亦有網民看過相片後，列出另外3個鐵盒上的疑似假冒特徵，提醒購買前要留意。



《香港01》記者已就事件向丹麥藍罐曲奇有限公司查詢，正等候回覆。



「丹麥藍罐牛油曲奇」是人氣送禮之選，但要小心買錯「假貨」！（示意圖）

葵涌邨街市藥材舖疑售假藍罐曲奇

辦年貨小心買到假貨！有港男於Facebook群組「荃灣 大窩口邨 葵涌邨」發布相片，指1月17日（星期五）在葵涌邨街市內1間藥材舖，以118元價格購買1盒908克裝「丹麥藍罐牛油曲奇」，但疑似是假貨。

疑假藍罐曲奇3大特徵

從「真」、「假」對比圖看到，兩者鐵盒外觀極相似，曲奇擺法也相若。（Facebook群組「荃灣 大窩口邨 葵涌邨」）

到便利店另買1盒作對比

樓主其後到OK便利店買了1盒「真貨」比較。從「真」、「假」對比圖看到，兩者鐵盒外觀極相似，曲奇擺法也相若，樓主指「鐵罐看起來一樣，連條碼都一樣」，但打開「假貨」的鐵罐，即發現3個疑點，包括「沒有提子乾款！變成普通圓形曲奇」、「2種砂糖款也沒有砂糖！」，以及「整體曲奇看起來偏淺色」，提醒大家小心。

從「真」、「假」對比圖看到，兩者鐵盒外觀極相似。（Facebook群組「荃灣 大窩口邨 葵涌邨」）

樓主指打開「假貨」鐵盒發現3個疑點，包括「沒有提子乾款！變成普通圓形曲奇」、「2種砂糖款也沒有砂糖！」，以及「整體曲奇看起來偏淺色」。（Facebook群組「荃灣 大窩口邨 葵涌邨」）

價格與超利便利店相若

根據惠康及萬寧網上商店資料，908克裝丹麥藍罐曲奇售價115元至120元，而OK便利店日前曾以每盒118元作推廣，意味樓主若以118元價格買入的疑似假「丹麥藍罐牛油曲奇」，格價與超市及便利店相若，並不特別便宜。

市面上908克裝丹麥藍罐曲奇售價115元至120元。（惠康網頁）

OK便利店日前曾以每盒118元作推廣藍罐曲奇。（OK便利店FB圖片）

網民多揭假貨3個特徵

網民看後帖文後議論紛紛，有人列出貨假另外3個疑似特徵，包括「真貨」白邊有「狗牙波浪印」，「假嗰個邊係冇㗎，同埋實物睇落去應該假嘅比較粗製濫造啲」；皇冠位置不同；曲奇數目減少，「（曲奇）少咗一棟。真嗰盒外圈13棟、內圈7棟，假嗰盒外圈12棟、內圈7棟」。

網民指出，「「真貨」白邊有「狗牙波浪印」，「假嗰個邊係冇㗎，同埋實物睇落去應該假嘅比較粗製濫造啲」。（Facebook群組「荃灣 大窩口邨 葵涌邨」）

網民表示，疑似假「藍罐曲奇」曲奇數目減少，「（曲奇）少咗一棟。真嗰盒外圈13棟、內圈7棟，假嗰盒外圈12棟、內圈7棟」。（Facebook群組「荃灣 大窩口邨 葵涌邨」）

皇冠位置不同。（Facebook群組「荃灣 大窩口邨 葵涌邨」）

街坊建議：報海關

不少人建議樓主報海關，「報藍罐香港代理兼海關，呢啲騙子搞衰香港」、「所以買呢啲我會喺惠康百佳萬寧買，超市係貴，但係正貨產地係原產地」、「買呢隻曲奇真係唔好喺藥房買，分分鐘係假」。也有網民認為未必是假，「會唔會係水貨同行貨嘅分別？」，又指曾收過類似樣式藍罐曲奇，「試過收到一盒，係無提子嗰款」。

內地網民亦曾發帖表示購入「丹麥藍罐牛油曲奇」假貨，更列出4大不同。（知乎網站截圖）

內地網民誤買假藍罐曲奇爆4大不同

除了香港有市民稱買到疑似「丹麥藍罐牛油曲奇」假貨，內地亦有網民分享同類經歷，有男子於2024年1月下旬，即去年春節前在「知乎」網發帖，透露淘寶網買了1箱6盒的藍罐曲奇，其中1盒拆開了，另外5盒則已退貨。樓主稱事後去官方專門店購買一盒真貨曲奇，即發現與假貨有4大不同，包括鐵盒包裝、曲奇外貌、味道及價格都與真貨有異。

真假鐵盒包裝有明顯分別

在鐵盒包裝方面，內地網民購入的真貨鐵盒，明顯外圈多了裝飾，而且色彩厚實有立體感，假貨鐵盒的皇冠則沒那麼逼真，而且鐵盒的字體排版都有不同，其逗號、字體距離有差異。

內地網民指「丹麥藍罐牛油曲奇」真貨的鐵盒明顯外圈多了裝飾，而且色彩厚實有立體感。（知乎網站截圖）

假貨的鐵盒的皇冠則沒那麼逼真。（知乎網站截圖）

真假貨鐵盒的字體排版都有不同，其逗號、字體距離有差異。（知乎網站截圖）

真假貨鐵盒的字體排版都有不同，其逗號、字體距離有差異。（知乎網站截圖）

假曲奇缺少提子、糖粒款式

曲奇外觀方面，假貨同樣缺少了提子曲奇，而且有些款式沒有原裝的糖粒，整體上較淺色，與這次葵涌街坊購入的款式相似，但與真貨卻有明顯區別。

內地網民購入的藍罐曲奇假貨，同樣缺少了提子曲奇，而且有些款式沒有原裝的糖粒，與葵涌街坊購入的款式相似。（知乎網站截圖）

樓主試吃真假曲奇後，表示真貨有明顯「鬆化」感覺，味道層次豐富，而假貨則較硬和味道較單一，完全比不上真貨。最後談到價錢，樓主指假貨便宜很多，稱只要在網上看價格大概已知真假，直指「平嘢無好」。