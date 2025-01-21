財赤｜教育局稱大學學費收入增、儲備健康　研調節八大資助撥款

新一份財政預算案下月公布，政府早前預告主要以「節流」應對財赤，教育局常任秘書長李美嫦今（21日)出席傳媒茶聚時表示，教資會正處理並準備向八間資助大學發放下一個三年期（2025至2028年）整筆撥款，席間提出有機會「調節撥款」，強調「所有加加減減會一併考慮」，每間學校亦應要思考如何善用公帑。



教育局今日舉行傳媒茶聚，圖左起為教育局政治助理蕭嘉怡、常任秘書長李美嫦、局長蔡若蓮及副局長施俊輝。（胡家欣攝）

李美嫦表示，政府面對財政挑戰，整體研究「減人、減錢」，具體財政政策有待財政司長公布，不過教育局亦面臨挑戰，需要有鞏固措施，目前處於構思階段。

至於會否在大學撥款上「慳錢」，她表示，教資會向院校撥款的方式是整筆撥款，撥款方程式是將大學預計開支，扣除其預計收入，而今年九月新學年起，八大本地生學費加價，料大學學費有所增加，「我哋都會相應地調節撥款」，強調「所有加加減減會一併考慮」。

八間資助大學取錄非本地生的限額本學年起，由20%增至40%，她形容大學的「私己錢」增加，惟資助課程的撥款支援不會因此被削減。她續指，留意到傳媒報道提及，大學財政儲備健康，相信院校可靈活運用。

根據立法會文件，八大於上一個三年期（2022至25年）撥款限額為632億元，撥款用途分為三部分，主要用於教學，佔約78%；其次是研究，佔約20%，及專業活動，佔約2%。