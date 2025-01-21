教育局正檢討大專「本地生」定義　循收生方法及學費方向考慮

近年人才計劃子女湧港入學，衍生「考試移民」爭議，其子女可以本地生身份入大學。教育局局長蔡若蓮今（21日）出席傳媒茶聚時表示，當局正檢討專上院校取錄學生的「本地生定義」，會參考外地相關的收生方法和學費安排，例如新加坡等政策，亦會諮詢政府其他部門及各持份者，以達致取錄上公平，又吸引人才來港，目前未設檢討時間表。



教育局今日舉行傳媒茶聚，圖左起為教育局政治助理蕭嘉怡、常任秘書長李美嫦、局長蔡若蓮及副局長施俊輝。（胡家欣攝）

教育局常任秘書長李美嫦指，本地大學目前以「二元制」收生，即區分本地及非本地生，但參考新加坡、英國等，則未必是這個做法，認為可以參照外地經驗去檢討。

教育局副局長施俊輝表形容，檢討「牽一髮動全身」，會從兩個方向考慮，包括學費和「收生條隊」。他指，收生方法上，現時大學經聯招及非聯招途徑收生，若從「擇優而取」的角度，取錄最好的學生，則未必需要仔細分清。若果學費方面，他舉例美國的州立大學，會區分本地或非本地州份、國際生等。

蔡若蓮指，當局正檢討專上院校取錄學生的「本地生定義」。（胡家欣攝）

近期大批非本地大學生墜騙案引起社會關注，有指警方正與內地部門研究，要求學生來港前填寫防騙問卷，蔡若蓮表示，未聽聞保安局有關措施，亦未掌握整體非本地生騙案數字，但知悉保安局與大學合作推廣防騙資訊，大學亦會特別照顧新生，各院校可分享支援學生的做法，但毋須強制大學要求學生填寫問卷。

政府本學年起放寬八大招收非本地新生限額，由20%增至40%。蔡若蓮指，本港要發展成為國際教育樞紐，未來有空間再提升限額，不會「封頂」設限，但要視乎學生學習環境及宿舍等配套，「擴展都有一個過程」，會採取循序漸進方法推行。至於會否為大學設定取錄海外生比例目標，她則認為沒有需要，各大學學科收生不同，若設限反而浪費資源。