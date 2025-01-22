警務處去年接獲71宗懷疑殘酷對待動物個案　約三成提出檢控

去年底2020年度港姐冠軍謝嘉怡帶3隻愛犬於大埔社山村散步，其中兩隻狗疑進食被投劇毒的肉類而死亡。環境及生態局局長謝展寰回覆立法會書面質詢時表示，政府並無備存毒害動物個案和涉案毒藥的求助及檢控數字，而警務處去年接獲的殘酷對待動物個案宗數有71宗，截至去年第三季，當中有22宗提出檢控，佔比約31%。



(立法會文件截圖)

謝展寰表示，在2022年至 2024年，警務處接獲的殘酷對待動物個案宗數合共有199宗，當中有約34%、即68宗提出檢控。而被補人數共有151人。而警務處去年接獲71宗，截至去年第三季，當中有22宗提出檢控，佔比約31%。被補人數有22人。

警務處、漁護署及愛護動物協會早年共同推出「動物守護計劃」,透過多機構合作的模式防止及偵查涉嫌殘酷對待動物案件。警務處和漁護署亦分別透過「動物守護 ‧ 社區大使」計劃以及「做個盡責的寵物主人」專題網站和巡迴展覽等途徑，在社區層面和網上平台宣傳防止殘酷對待動物的信息，鼓勵公眾適時舉報和提供有助調查的資料，以及提高市民對動物福利的認識。