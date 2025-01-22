打牌輸錢打爆贏錢少年左眼　倉務員稱還柙期間獄中受傷　求輕判

倉務員在派對房間與人打麻雀輸錢，覺一名17歲的贏錢少年「得戚」，事後折返房間，並趁贏錢少年睡在沙發時，用棍毆少年左眼至其眼球變形，他與一名朋友並拿走少年銀包內1萬2千元。倉務員與他的朋友，今(22日)在高等法院認罪。律師求情時透露，倉務員還柙期間在獄中受傷，希望判刑時會作考慮。法官陳慶偉指兩人犯案時仍年輕，把案押後至2月10日判刑，以候被告的背景報告。



被告趙俙迪（現19歲，倉務員）及溫知新（現17歲，學生），承認傷人及搶劫罪，指他們於2023年4月18日，在大角咀福昌工廠大廈某單位，搶劫成姓事主1.2萬元；並非法及惡意傷害成。翻查報道，2023年12月曾發生一宗懲教人員與數名囚犯，涉嫌在壁屋懲教所襲擊一名男性在囚人士，該案的事主與趙同名。

被告趙俙迪及溫知新在高等法院承認傷人及搶劫罪。(黃浩謙攝)

事主打牌贏了趙200元

案情指，事發當日凌晨姓成的17歲事主及2名被告等人在派對房間打麻雀，事主帶了約1.1萬元到場，打牌贏了約500元，另外贏了趙200元。趙和溫等人其後離開，事主等4人留在房間睡覺。

趙折返用棍毆事主3分鐘

約清晨6時，趙折返房間，用鐵棒毆打熟睡中的事主，事主感到左眼劇痛睡來，問趙為甚麼打他，但趙沒理會，打了約3分鐘才停手。事主回後意識時，發覺趙已離開，事主發現其銀包內的1.2萬元亦不見了。

溫曾用刀項事主朋友的頸

事主遇襲時，事主一名在房內睡覺的朋友被吵醒，溫用短刀架在事主朋友的頸項上，溫重複說：「對不起，有人指使我這樣做。」事主友人見趙用鐵棒毆打事主的頭至少10下，趙又拿走事主袋內的現金，之後趙溫兩人離去。另有目擊者聽到趙說：「有人指使我這樣做。」趙和溫事後逃到長洲，其後被捕。

趙被捕稱覺事主贏錢後得戚

趙在錄影會面稱，他不認識事主，事主打麻雀贏了他的錢並很「得戚」。趙輸光錢後回家，向溫提議折返取回事主的錢，溫同意。趙稱，他只用鐵棒打了事主1至2下，他見到溫用刀架住事主友人的頸項。

溫稱見趙與事主談判失敗

溫則稱，他見到趙與事主談判失敗，趙用棍毆事主3至4下，溫持刀恐嚇在場的人不要走。

事主左眼球被打至變形

醫療報告顯示，事主的左眼球變形，結膜下出血，動手術後仍然有視網膜及脈絡膜剝離，院方曾商議安裝人造眼。

趙還柙期間曾受嚴重傷害

辯方求情時透露，趙因本案在還柙期間，身體曾受到嚴重傷害，接受手術後康復進度良好，望法庭判刑時考慮。辯方另同意事主其中一隻眼可以說是盲了。

法官陳慶偉考慮到被告的年紀，先索取背景報告，被告繼續還押。

案件編號：HCCC 158/2024