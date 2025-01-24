小樽港女客遭撞斃　朝里站因一電影爆紅　業界︰積雪路軌打卡危險

日本北海道小樽周四（23日）發生致命意外，一名60多歲香港女遊客在小樽市JR函館線朝里站（あさりえき）鐵軌上面向大海拍照時遭列車撞擊。小樽與港人訪北海道常到的札幌市相距僅40公里，只需約1小時即可抵達，著名景點包括小樽港及小樽運河等，而無人車站朝里站因10前一套中國電影《戀愛中的城市》熱映，並有在該處取景而一度成為中國遊客爭相造訪景點，被形容是「看到海的車站」。東瀛遊執行董事禤國全表示，北海道冬天一般會下雪及積雪，在涉事位置打卡有一定危險。



無人車站朝里站因2015上映的中國電影《戀愛中的城市》熱映，並有在該處取景而一度成為中國遊客爭相造訪景點，被形容是「看到海的車站」。（YouTube截圖）

無人車站朝里站因2015上映的中國電影《戀愛中的城市》熱映，並有在該處取景而一度成為中國遊客爭相造訪景點，被形容是「看到海的車站」。（YouTube截圖）

小樽與札幌相距僅40公里 著名景點包括小樽港及小樽運河

小樽為北海道最受歡迎的觀光城市之一，與港人常到的札幌市相距僅40公里，只需約1小時即可抵達，交通相當便利。網上資料指，小樽著名景點包括小樽港及小樽運河等，也是Netflix獨家日劇《First Love 初戀》的拍攝地，吸引不少影迷實地打卡。香港旅行社推出的北海道旅行團，大多行程安排包括小樽。

朝里站因楊冪主演《戀愛中的城市》取景成朝聖地

至於JR函館線朝里站是一個無人車站，因為2015年一部由楊冪及鄭開元等主演的中國電影《戀愛中的城市》在該處取景，令不少中國遊客湧往朝聖。從小紅書不少貼文所見，朝里站位於大海旁邊，若在站牌旁擺甫士打卡，可拍攝出美麗的日系相片，因此為網紅打卡熱點。

遊客闖民宅路軌拍照惹居民不滿

由於部份遊客為了取景拍照跑入站內路軌引發列車到緊急停駛，亦有人任意進入附近民宅拍照，惹起該處居民不滿。

東瀛遊執行董事禤國全。（張浩維攝）

東瀛遊禤國全︰小樽冬天積雪 涉事位置打卡有一定危險

東瀛遊執行董事禤國全表示，日本全國的交通非常安全，不過小樽位處北海道，冬天一般會下雪及積雪，因此在涉事位置打卡有一定危險。