香港女遊客日本北海道小樽闖鐵軌拍照被電車撞倒　送醫後證實身亡

日本北海道小樽1月23日有香港遊客在鐵軌遭電車撞倒後身亡。據日本媒體報道，一名60多歲中國女遊客在無人車站拍攝海景時被電車撞上，緊急送醫治療後證實身亡。新華社其後報道，死者為香港人。



新華社記者從中國駐札幌總領事館獲悉，總領事館已第一時間與日本警方取得聯繫，以了解事故狀況，總領事館將繼續關注，與相關方面保持聯絡，並向罹難者家屬提供必要領事協助。

根據共同網，事發於23日上午11時半，中國籍61歲女遊客在日本北海道小樽市朝里1丁目遭駛來的列車撞上，事發時涉事女子正在JR函館線的軌道內拍照，她被送醫後，在醫院確認死亡。

北海道鐵路公司（JR北海道）稱，此次意外導致連接札幌市與新千歲機場的快速機場號等19趟列車停運，約8200人受到影響。

據《北海道新聞》引述JR北海道報道，當地時間今日上午11時30分左右，一輛開往新千歲機場的快速機場特快列車，在經過朝里車站時，撞上一名60多歲的中國籍女子。女子當場昏迷命危，已被送往醫院接受治療。

日本北海道媒體就中國女遊客被撞的報道：

報導指，受到日本電影等影響，小樽深受中國遊客歡迎，而位於小樽市的無人車站朝里站能夠拍攝到唯美的海景，吸引許多遊客慕名而來。據了解，這宗意外發生在距離平交道往小樽方向50米的鐵軌上，中國女子和其丈夫當時正面向大海的方向拍照。

這宗意外發生後，函館線星見車站至小樽路段一度停駛，直到下午1時左右才恢復行駛。期間總共13班函館千歲線的機場列車和6班函館線普通列車要取消行駛。

日本神戶本月9日也曾發生2名20多歲中國女遊客遭電車撞死的意外。2人疑似不熟悉周邊環境，在平交道內等紅燈時，遭電車撞倒，送院後宣告死亡。