日圓下跌｜東瀛遊聖誕節日本團佔逾350團　農曆新年北海道團爆滿

疫情結束後的首個聖誕節，港人「報復式旅遊」熱潮持續，東瀛遊執行董事禤國全今日（23日）公布，受惠於日圓下跌及港元強勢，現時12月全線有逾800團出發，當中以日本團最受歡迎，僅聖誕節已佔逾350團，約6,000人出發，已回復疫前水平。不過今年的聖誕團費略加一成半，例如東京5日團收約1.5萬元、7日團則收約1.9至2.1萬。



至於明年農曆新年方面，禤國全展望生意可超越2019年，再增長兩成，可繼續「爆團」。他透露，現時已有兩個索價2.4萬元的北海道7日雪祭團，僅推出數日已經爆滿。



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12月全線有逾800團出發 日本團回復疫情前水平

東瀛遊執行董事禤國全公布，受惠於日圓下跌，港元在聯繫匯率制度下跟隨美元強勢，更有助推動港人外遊，加上聖誕節及元旦之間只需請假3日，便可盡享10日假期，現時12月全線有逾800團出發。其中以日本團最受歡迎，例如聖誕節及元旦出發的北海道7日團早已爆滿。現時東瀛遊整體收客逾七成，估計聖誕黃金檔期僅日本團已佔逾350團，約6,000 人出發，已回復疫情前的水平。

今年聖誕團費略加一成半 東京5日團收1.5萬

禤國全續指，內地旅遊復常亦相當迅速，除了大灣區短線團外，由於高鐵價格及票源穩定，不少港人亦發掘深度長線遊，當中以哈爾濱、西安、長江三峽、張家界等最受追棒，估計內地長短線佔12月整體三成出團量。他並透露，今年聖誕團費略加一成半，例如東京5日團收約1.5萬元、7日團收約1.9至2.1萬。

東瀛遊執行董事禤國全展望農曆新年的整體生意可超越2019年，再增長兩成。（資料圖片）

料農曆新年生意可超越2019年 再增長兩成

禤國全並展望農曆新年的整體生意可超越2019年，再增長兩成，又認為屆時可繼續「爆團」。他透露，現時已有兩個索價2.4萬元的北海道7日雪祭團，推出數日已經爆滿，估計部份顧客為了農曆新年外遊，「見到有位就即刻報名。」至於長線團方面，索價65,999元的北歐（冰島、芬蘭、瑞典、挪威）觀北極光13日團最受歡迎，目前僅剩少量名額。

安排專人瓹窿瓹罅尋各地美食推「開飯團」

此外，東瀛遊推出「美食開飯團」系列，開辦日本、東南亞、內地及長線等地的美食旅行團。東瀛遊安排專人「瓹窿瓹罅」搜羅各地的地道美食，如鮮為人知的隱世美食店、歷經數代傳承的匠心小店等。例如「福岡、熊本、別府、糸島旬の食材地道美食5天之旅」，包熊本Omakase創作料理、赤牛丼三食御膳、鰻魚料理、螃蟹任食放題等，只收10,999元起。

周六日銅鑼灣旺角等地免費派飯團

東瀛遊並公布，為配合推廣美食開飯團，將於11月25至12月2日期間的周六及日，在銅鑼灣Fashion Walk、旺角西洋菜街、將軍澳坑口港鐵站A出口、沙田港鐵站B出口，免費派發「EGL 東瀛遊開飯團」乙盒，內付有美味飯團。先到先得，派完即止。