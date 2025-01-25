捐血站營業時間．農曆年｜血庫告急　初一至初三運作捐血站一覽

撰文：歐陽德浩
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香港紅十字會輸血服務中心今日（25日）公布，血庫存量已降至極低水平，只餘下兩日存量，將按用血個案的緊急程度分配血液，確保緊急輸血服務不受影響，如果血液收集量持續不足，有可能對病人臨床輸血治療構成影響。
中心估計，由於踏入流感高峰期，以及部份港人趁假期離港外遊，都嚴重影響捐血人數。中心緊急呼籲市民前往捐血，農曆新年期間部份捐血站維持運作，下文列出有關捐血站的開放時間。

香港紅十字會輸血服務中心公布，血庫存量已降至極低水平，只餘下兩日存量。（資料圖片）

全港日均須收集650包血液　每日短缺血液量達150包

香港紅十字會輸血服務中心公布，全港所有公私營醫院的血液均由中心供應，平均每日需要收集650包血液，才可滿足全港需求。過去一個月平均每日血液收集量只有約500包，即每日短缺的血液量達150包；一月份的血液收集量較去年同期跌近兩成，即減少3,000包血液。

血庫存量僅餘兩日

目前，血庫存量已降至極低水平，只餘下兩日存量。香港紅十字會輸血服務中心估計踏入流感高峰期後，不少已登記捐血的市民，因患上流感未能前往捐血。亦有市民趁假期離港外遊，減低捐血意欲，嚴重影響捐血人數。

紅十字會行政及醫務總監李卓廣。（資料圖片／歐嘉樂攝）

一月至今共接14宗大量用血個案　所需血液247包

中心行政及醫務總監李卓廣指，近日各大醫院用血量高的手術數目大幅上升，一月至今共接獲14宗大量用血個案，所需血液共247包，包括肺部移植、肝臟移植、產後大量出血、血癌、各嚴重心臟疾病，以及重型地中海貧血症輸血治療等。

中心又指，公立醫院踏入服務需求高峰期後，醫院每日用血量顯著上升，較去年同期上升逾一成。在收集量不足的情況下，需要按用血個案的緊急程度分配血液，確保緊急輸血治療不受影響。

16歲以上體重達41公斤成年人可加入捐血

農曆新年期間大部份捐血站照常開放，歡迎市民預約捐血。年齡介乎16至65歲，若符合特定條件可捐血至75歲，體重達41公斤或以上的健康人士，均可加入捐血者的行列。市民可致電各捐血站或透過手機應用程式「HK Blood」預約捐血。

為答謝熱心市民支持，大年初一至年初四（1月29日至2月1日）成功捐血，即可獲贈「捐血隊長Captain BLOOD新春福袋」一個，數量有限，送完即止。

農曆新年期間大部份捐血站照常開放，歡迎市民預約捐血。（資料圖片／鄭子峰攝）
農曆新年期間大部份捐血站照常開放，歡迎市民預約捐血。（資料圖片／黃寶瑩攝）

大年初一開放捐血站

早上11時至晚上7時
．銅鑼灣捐血站
．荃灣捐血站

早上9時至傍晚6時
．西九龍捐血站

大年初二、初三開放捐血站

早上11時至晚上7時
．銅鑼灣捐血站
．觀塘捐血站
．旺角捐血站
．沙田捐血站
．荃灣捐血站
．元朗捐血站

早上9時半至晚上6時
．西九龍捐血站

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