紅十字會遺失12份捐款表格　促近日在大埔灣仔簽捐款表者聯絡該會

紅十字會表示，其籌募團隊昨日（26日）遺失12份已填上個人資料的捐款表格。紅十字會就事件致歉，又呼籲曾於前日（25日，周三）及昨日（26日，周四），於大埔那打素醫院及灣仔愛群道簽署捐款表格的人士，盡快與該會聯絡。



紅十字會籌募團隊昨日（26日）遺失12份已填上個人資料的捐款表格。（紅十字會網站）

紅十字會表示，該會籌募團隊今日報告，昨日於灣仔鄧肇堅醫院外遺失一袋捐款者資料，內含12份已填上個人資料的捐款表格。

紅十字會為事件向相關捐款者致歉，呼籲於9月25日在大埔何妙齡那打素醫院（全安路）71X站頭位，及9月26日在灣仔愛群道8號行人道，曾簽署捐款表格的捐款者，或任何拾獲相關資料的人士，盡快與紅十字會聯絡。

紅十字會強調高度重視事件，並已即日呈報香港個人資料私隱專員公署及向警方報案。紅十字會又指，一直重視捐款者及所有持份者的個人私隱，多年來一直以高規格的程序由團隊內部處理，今次實屬個別事件。

紅十字會將更新籌募大使的工作流程指引，以及改善處理捐款表格的方式，以防止同類事件發生。