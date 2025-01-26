均香餅家中環街市年宵賣糯米糍　人龍有50人　顧客：小紅書推介

深水埗老字號「均香餅家」一連兩日在中環街市年宵市集擺攤，售賣期間限定的「薑汁蕃薯」味等即包糯米糍及酥角等賀年食品，昨日（25日）已吸引不少人排隊光顧。今日（26日）下午1時半開售，但12時半已開始有人排隊，高峰時人龍更由2樓排至1樓，最少有50人。

有居港內地人從小紅書得知「均香餅家」，提早一個多小時到場排隊；亦有港人慕名到場，但得知要排隊近一小時後便離去。



「均香餅家」攤檔售賣即包糯米糍及酥角等賀年食品，當中「薑汁蕃薯」味屬期間限定。有女孩即吃，給家人影相。（廖雁雄攝）

+ 5

期間限定「薑汁蕃薯」味糯米糍 人龍2樓排至1樓

由前YouTube頻道BOMBA成員「爆江」主理的均香餅家，主打多款唐餅，去年看準香港「開心果熱潮」，推出了開心果角仔、糯米糍，又在中秋推出開心果月餅，隨即爆紅，成為人氣名店。

該店昨日及今日在中環街市年宵市集擺攤，售賣即包糯米糍及酥角等賀年食品，當中「薑汁蕃薯」味屬期間限定。昨日網上有照片流傳，中環街市的樓梯排起長長人龍，有網民就指人潮是為均香餅家而來。

攤檔在1時半開始營業，今日12時半已有人到場排隊，高峰時人龍更由2樓排至1樓。

港島居民見排隊要1小時即打退堂鼓

在港居住的內地人成小姐是排首位的顧客，她約12時15分便已到場排隊。她表示，是從小紅書得知此店，指內地網民均稱讚店舖的糯米糍餡料足，所以吸引住西九的她特地來買，打算買花生和開心果味的糯米糍。

住在附近的何小姐本身亦在排隊，得知要等近1小時後便離去。作為本地人的她早有聽聞均香餅家，不過一直沒試過，看到很多人在社交媒體談論後得知均香在家附近的中環街市擺檔，故決定到場。雖然最終空手而回，但她不覺得被影響，「冇所謂嘅，自己喜歡㗎啫。即係等於我哋去旅行有時都會排隊啦。」