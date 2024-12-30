2024回顧｜開心果、McGriddles大熱造就小店逆市爆紅：求變有出路

2024年經濟持續疲弱，本港各區店舖結業潮一浪接一浪，坊間卻有小店因推出「二次創作」食品，成功帶起搶購熱潮，每日大排長龍，成為逆市奇葩。今年最引起話題莫過於荃灣泰興餅店仿照麥當勞McGriddles，推出港版熱香餅漢堡，令麥當勞都隨後推出原裝正版；深水埗有45年歷史的均香餅家，將傳統手藝注入開心果熱潮，創出開心果月餅，意外爆紅令店舖人流翻倍。

回望2024年，兩間小店的老闆都感到幸運，亦感激街坊支持，在逆處求變找到出路，但對於2025年的展望，他們又有何不同想法呢？



在深水埗有45年歷史的均香餅家看準香港「開心果熱潮」，推出了開心果角仔、糯米糍，排隊幫襯的客人絡繹不絕。（梁鵬威攝）

均香餅家由吳均平在1979年創辦，兩夫婦合力經營。2021年時，均香餅家因為業主加租，無奈結業。不過，剛好原址相鄰的跌打舖老闆打算退休，均香餅家在2022年租下該舖位重新開張，並由暱稱「爆江」的第二代老闆吳鎮江打理，子承父業。

「爆江」看準香港「開心果熱潮」，推出了開心果角仔、糯米糍，排隊光顧的客人絡繹不絕。均香更在中秋節推出自家製開心果月餅，逆市下創出一日賣出約200至300個月餅的成績。爆江表示開心，亦覺得很幸運，認為只有不斷創新，推出新產品，才可以在經濟不景氣時找到出路。

均香餅家在2022年易址重新開張，並由第二代老闆爆江打理，子承父業。（梁鵬威攝）

均香餅家主打開心果糯米糍、開心果燒餅，然後是傳統食品雞仔餅、老婆餅、皮蛋酥、蛋黃蓮蓉酥、合桃酥和光酥餅。在均香餅家要購買糯米糍，需要排隊取票，因為他們的糯米糍是即點即製，除了大受歡迎的開心果口味，還有豆沙、黑芝麻、榛子及冬季特有的栗子口味。大批幕名而來的顧客排隊購買，直接在店外享用，當然亦少不了「打卡」拍照。

「爆江」忙着搓餅皮，一邊分享其日常工作點滴，一雙健壯手臂不斷將餅皮翻來翻去，從沒停歇，身穿的深藍色背心沾上不少麵粉，也習以為常。他說2021年餅店不敵貴租要結業時，曾經想過若再租不到新舖位，乾脆到餅廠工作，只做批發比在餅舖要輕鬆得多，「我𠵱家都成日諗緊」。猶幸爆江一直沒有落實，即使在今年初，生意最淡薄的時候，較現時至少大跌兩至三成生意額，他也沒有選擇「關門大吉」，回想那段艱苦時期，爆江難免嘆道：「今年年頭最恐怖，真係好恐怖，（街上）可以一個鐘頭都冇人行」。

自推出開心果相關產品後，均香餅家的生意大增，在整體經濟環境一片愁雲慘霧時，成了逆市奇葩，而背後大功臣就是爆江太太。「有日我打緊機，佢叫我試下整，仲搵埋食譜」，他又指太太去年已預料開心果會成為潮流。當日爆江曾有猶疑，因為已有另一家粉麵行售賣開心果糯米糍，太太就指「各有各做啫」，於是均香餅家就有開心果糯米糍賣了。

說到創新，爆江表示自己不時都會構思一些想試的新產品，因為都會怕開心果熱潮冷卻後流失客人，「都驚㗎，再諗啦，可能到時候諗到咩都不知道」。他認為要留住客人，一定要推陳出新，因為會吃傳統唐餅的人愈來愈少，這個趨勢無可避免，現時亦只有老婆餅，光酥餅等傳統唐餅仍有顧客購買。

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2024年另一間爆紅小店「泰興餅店」，在荃灣福來邨經營了8年，主打平民價港式麵包，服務對象為屋邨街坊。5月時，老闆陳贊善推出了熱香餅漢堡，吸引了不少外區市民慕名而來，每日店外大排長龍，人流絡繹不絕。陳贊善指，在日本旅行時吃過當地麥當勞的熱香餅漢堡（McGriddles）後，希望將其帶回社區，與街坊分享滋味。加上他考慮到街坊多為長者，因而調整配方，以少糖少鹽炮製「致敬版」熱香餅漢堡，結果大受歡迎。



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後來香港麥當勞亦推出了McGriddles，泰興餅店的生意依然沒有受到影響。McGriddles在港開賣首日，更有市民冒雨來泰興餅店排隊，購買熱香餅漢堡。陳贊善當時表示本來預計店舖人流會受到影響，但雨天下仍有不少市民排隊，令他喜出望外及受寵若驚。不過，他強調McGriddles才是麥當勞的產品，他只是參考及製作致敬版本。

在12月17日，香港麥當勞再次推出McGriddles，陳贊善認為對其生意沒有影響，因為自己從來不認為泰興餅店是麥當勞的對手，其次是雙方售賣時段不同，香港麥當勞在早餐時段才有McGriddles，而泰興餅店的熱香餅漢堡只在下午才有售。最後一點是，他指自己調整過的熱香餅漢堡，味道比香港麥當勞的更貼近香港人口味，並不遜色。

在12月17日，香港麥當勞再次推出McGriddles，陳贊善認為對其生意沒有影響，因為自己從來不認為泰興餅店是麥當勞的對手，其次是雙方售賣時段不同。（吳美松攝）

要在2024年「結業潮」中生存下來殊不容易，更何況是突圍而出，陳贊善的看法與均香餅家老闆爆江一樣，就是要靠創新去維持競爭力。泰興餅家在推出平民價熱香餅漢堡一舉成名後，已立即推出北海道3.6牛乳開心果撻，其後再推出開心果燒餅，同樣大受歡迎。除此之外，他又構思了大澳蝦醬豬肉包及咖喱牛肉薯蓉撻，又說笑指曾想過將豆豉鯪魚加進麪包內，「啲Friend聽到都話黐線」。他又說自己會不斷構思新產品，一有靈感就會寫在記事簿上。

除此之外，他又構思了大澳蝦醬豬肉包及咖喱牛肉薯蓉撻，又說笑指曾想過將豆豉鯪魚加進麪包內，「啲Friend聽到都話黐線」。（吳美松攝）

兩位小店老闆雖然同樣富有創新精神，亦憑住推陳出新成功在2024年成為爆紅小店，但問到對2025年的展望，爆江和陳贊善卻完全相反。爆江說他對2025年是比較悲觀，因為香港人北上消息的熱潮應該會繼續，加上外遊人數亦不少，留港消費的人可能只廖廖可數，這樣的話，香港飲食、零售業等想必會有一段很長的「冰河時期」。

陳贊善卻認為，現時很多香港人都已試過北上消息，來回車程需時，可能他們明年會比較想留在香港；網上不時有港人呼籲留港消費，這個做法值得大家考慮。，相信明年香港市道會有好轉。