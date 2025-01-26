均香餅家中環街市年宵檔排長龍　第二代負責人：有機會我就試㗎喇

臨近歲晚，本港市道不景，商户出招求圍。深水埗老字號均香餅家殺出深水埗，近兩日在中環街市年宵市集擺檔，推出新口味糯米糍吸客，結果兩日出乎意外地成功，顧客排隊等一小時都照等。餅家第二代負責人也感到意外，他指今年店舖生意比去年差，所以「得閒諗多啲新嘢」，這次是受到中環街市方面邀請攞檔，故作出嘗試，「有機會我就試㗎喇」。



光顧人龍2樓排至1樓 負責人：完全無想過有如此效果

均香餅家在中環街市的年宵市集，售賣即包糯米糍及酥角等賀年食品，當中「薑汁蕃薯」味屬期間限定。昨日及今日（25及26日）光顧人龍經常沿樓梯由2樓攤檔排至1樓。負責人吳鎮江（前YouTube頻道BOMBA成員「爆江」）今日留在深水埗店，因店外也大排長龍，不少是購買賀年食品過年。

均香餅家負責人吳鎮江說「有機會我就試㗎喇」。（林幸泉攝）

吳鎮江說，這次是受到中環街市方面邀請，才衝出深水埗擺檔，完全沒有想過會有如此效果。作爲老字號也殺出深水埗這個「舒適圈」，吳先生表示不會排除任何可能性，「有機會我就試㗎喇」。

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店舖生意比去年差 今年推出薑汁蕃薯味糯米糍吸客

雖然奇招奏效，但其實店舖生意比去年差。被問及有甚麼策略應對，吳先生也表示要「得閒諗多啲新嘢」。作爲一間餅店，其中一項「新嘢」自然是新口味食品。均香餅家已連續兩年推出新口味糯米糍，去年有開心果味，今年則有薑汁蕃薯味。

吳先生指，新口味可能是一個吸客策略，但歸根究底也是自己興趣，「本身都想試下做新口味，好玩吖嘛。」

在目前市道不佳的大環境下，吳先生認爲本港商戶需要革新，「大家都要諗多啲唔同嘅方法，試下唔同嘅策略。」至於未來會有甚麼動向，他笑說：「過到初一，再諗十五。」

葵涌新香冰廳餅店：提高服務質素和食物品質吸客

位於葵涌的新香冰廳餅店同樣受市道不佳影響。負責人許小姐指，店舖一直依賴街坊生意，但很多人選擇北上過年，導致年貨少了很多人買，店面客人減少了一兩成。與不斷嘗新的均香餅家不同，新香冰廳餅店選擇專注自身，提高服務質素和食物品質來吸引顧客。