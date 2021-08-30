42年傳統餅店均香餅家不敵加租結業　街坊嘆「執得一間就冇一間」

位於深水埗北河街、已有42年歷史的傳統餅店「均香餅家」敵不過租金加幅，將於明日（31日）最後一日經營。大批街坊今日（30日）趕於結業前光顧，購買招牌雞仔餅；亦有市民特意前來購買傳統唐餅，慨嘆「傳統餅店愈來愈少」，「好唔捨得」。



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老闆吳生：等到過完年才有機會重開

「均香餅店」是以家庭形式經營的傳統餅店，過去42年一直陪伴街坊成長。在經營餅店前，老闆吳生是一名水電學徒，他指自己20歲時跟隨同鄉在旺角上海街學整餅，直到1992年，吳生吳太才接替70年代開始經營的「均香餅店」，至今已近30年。吳生說，自己遲早亦會退休，現時兒子也會到餅店幫忙。

吳生表示，近日街坊得知餅店即將結業，特意前來光顧支持。為滿足街坊，吳生形容自己「最近做到沒有停手」，營業額亦因而增加了最少3倍。

吳生指，業主每三年就會加租，以往每次都只是幾千元，他們都仍能維生，惟是次租金增至百分之四十，負擔太重，只能選擇結業。他又指，即使食材成本一直都有加價，特別是雞蛋，但他認為不應將成本轉嫁給街坊身上，故唐餅的價格一直只是作少量提升。

46年歷史舊式焗爐需「榮休」

至於未來會否在同區重開餅店，吳生稱暫時仍未落實，但表示最少都要「等到過完年」才有機會重開。同時，在吳生製作唐餅的廚房中，有三個歷史悠久的舊式焗爐，當中更有一個是從1975年已在使用，吳生估計，即使搬了舖，這些舊式焗爐將無法使用。

將軍澳夫婦特意前來購買唐餅

有見均香餅家快將結業，有市民特意趁餅店營業的最後一天前來光顧。居於將軍澳的鄧氏夫婦表示，之前未曾光顧過該餅店，但知道它即將結業，又聽聞該店售賣的唐餅味道不俗，因此便特意「嚟試下」。二人總共花費80多元，買入了杏仁酥、雞仔餅及棋子餅等唐餅。鄧太坦言，自己喜歡吃唐餅，惟住所附近均沒有販售傳統唐餅的店舖，因此特意來買多一些給自己享用。對於均香餅店要結業，夫婦二人均大嘆可惜，形容「呢啲老店冇㗎啦，執得一間就冇一間」。街坊張女士則帶同孫女來買雞蛋糕。張女士表示，她平時都經常會來光顧該餅店，但現在餅店快將結業，自己之後亦不能再在該店買糕點，因此覺得「好唔捨得」。