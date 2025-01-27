長沙灣年宵棚架帳篷被強風吹塌　檔主指似十號風球　嘆損失慘重

長沙灣遊樂場年宵市場因強風吹襲致多個攤檔倒塌，食環署宣布暫停對外開放。

《香港01》記者今早到現場視察，有大批食環署人員戴頭盔在場，目測7成檔口受影響，花市最為嚴重，有棚架被吹飛5米以外。有檔主指帳篷是自己搭建，昨午起已十分大風，形容「好似10號風球咁」，甚至水馬都吹離地，他們已即時聯同其他檔口用繩索紮在一起，仍難抵禦強風，嘆不知何時可重開:「最後兩日最旺，其實都係等呢兩日」



另有花檔檔主則指帳篷被摧毀，許多貴價盆栽吹爛，料至少損失到少5萬元，希望食環署能有賠償。



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長沙灣遊樂場年宵市場至今午仍然封閉，只允許相關職員及檔主入內清理，現場有大批戴頭盔的食環署人員在場，至中午又加派人員協助清理雜物。

現場所見一片凌亂，約7成檔口帳篷被吹歪，大部份棚架倒塌，花、盆栽、貨物等散落一地；有鐵架帳篷被吹塌，附近帳篷也被掀起，被吹散至數米以外，更有本來懸掛著的照明燈也被吹倒在地，其中以花市情況最為慘重。

花檔檔主盧小姐的檔口棚架是自己搭建，昨晚強風下被完全吹散，吹至約5米開外，花及盆裁散落一地，損失慘重。她稱昨晚得知事件，今早前來收拾，指每年都會在此擺年宵攤位，「從未試過咁，根本冇人試過」。她指現時仍在做善後工作，未知何時能重開，但預計至少損失5、6萬貨物，「呢盆嘢賣680，入面有幾盆（都爛了），你話係咪起碼5、6萬？」她指已詢問食環署能否有賠償，對方稱仍在商討，希望能補償損失。

兩位盧小姐指檔口棚架是自己搭建，昨晚被強風吹塌，帳篷吹散至約5米開外，花及盆裁散落一地，損失慘重。（何瑞芬攝）

售賣玩具的陳小姐則稱，昨日下午已感大風，「企都企唔穩，要捉實，好似10號風球咁」，故晚上已聯同附近檔主一同用繩綁在一起，又疊好沙包、水馬，但自己搭建的帳篷仍被吹歪，相信已不能再用，貨品也散落一地。她稱去年也在此擺檔，指最後兩日生意較旺，現時距新年還剩兩日，不知何時能重開，「其實都係等呢兩日等呢兩日」。

檔主鄧先生亦稱帳篷被吹冧，因主要賣玩具，故貨物未受影響，預計現場有7成帳篷都被吹塌。他稱暫未知何時能重開，亦難以估計捐失，「冇得擔心，天氣問題」；謝先生經營學生攤檔，稱主要賣氫氣球為主，有氫氣管壓住，故不算慘重，嘆是無妄之災，希望食環署可退還部份租金。

環境及生態局局長謝展寰今早亦到現場視察、他表示，今晚及明日是花市的黃金時間，他和市民都希望盡快重開花市，已指示食環署同事、以今晚重開為目標。