蛇年｜長沙灣年宵市場受強風破壞攤檔已完成維修　下午4時續重開

慈雲山中央遊樂場及長沙灣遊樂場年宵市場昨晚（26日）被強風吹襲，不少攤檔及貨物被吹跌。食環署今早（27日）宣布，長沙灣遊樂場年宵市場有部份攤檔需要進行維修，要暫停對外開放。至下午約4時，食環署發言人表示，經過各方共同努力，受強風破壞的攤檔已完成維修，年宵市場現已重新向公眾開放。現場亦見到檔主重新開檔做生意。



從高位觀察，長沙灣年宵部分攤檔下午已執拾好，預備再開檔。(讀者提供圖片)

長沙灣遊樂場年宵市場有部份攤檔因強風凌晨吹襲損毀，需要進行維修，食環署今早決定暫停對外開放。期間各檔主返到現場執拾及清理雜物。

至下午三時，從高位觀察，年宵市場的鮮花區檔口、有九成攤檔已陸續執拾好，部分攤檔已重開做生意。有市民亦到場選購年花。至於乾貨區、則有四成攤檔仍未恢復。

食物環境衞生署發言人下午4 時許表示，經過各方共同努力，長沙灣遊樂場年宵市場受強風破壞的攤檔已在短時間內完成維修，年宵市場現已重新向公眾開放。

長沙灣年宵市場大部分花檔下午已維修好、有檔主下午重開、亦有市民到場選購年花。(讀者提供圖片)

長沙灣年宵市場部分攤檔因強風吹襲損毀，食環署人員到場協助清理。(讀者提供圖片)

受強風吹襲，長沙灣年宵市場大部分攤檔損毀及現場散滿雜物，食環署今早在年宵市場入口貼上暫停開放的告示，有工作人員亦到場搬走年桔。

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從相片可見，攤檔被吹到東歪西倒，年花等貨物散落一地。

昨日因強烈季候風信號，本港多處錄得強風，長沙灣遊樂場花市有部份檔口，於周一（27日/年廿八）凌晨被發現遭強風吹襲，不少鮮花或盆栽等貨物被吹跌。檔口亦被吹跌至東歪西倒。保安人員疲於奔命「救亡」。

至今早、工作人員及檔主到場執拾及點算貨物。