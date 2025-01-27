破產管理署7盒磁帶運送中遺失　載7.6萬人資料　涉事人員延誤通報

破產管理署發言人今日（27日）公布，去年12月23日有7盒備份磁帶，由入境事務大樓運送往金鐘道政府合署的運送途中遺失，載有約7.6萬人的個人資料，包括破產／清盤案債權人及破產管理署在職人員的個人資料。



破產管理署評估洩露個人資料的風險極低，並無證據顯示磁帶所載的資料已遭讀取或洩漏。署方並就事件致歉，正調查涉事人員及事發經過，包括延誤向高級管理人員報告。



有專家表示，損壞後不會遺失所有資料，同時價錢相較下非常便宜，適合存放大量資少；並稱AES-256技術加密確實安全，即使以現今的量子電腦破解，也要需時超過100萬年解密。



去年12月23日，破產管理署7盒備份磁帶，由入境事務大樓運送往金鐘道政府合署途中遺失。（資料圖片）

破產管理署指採用技術加密 應用於軍事用途

破產管理署於1月22日接獲報告，經調查確認，去年12月23日工作人員按復原備份程序，將7盒磁帶由入境事務大樓運送往金鐘道政府合署途中遺失。事件已通報有關當局，包括警務處、個人資料私隱專員公署、保安局及數字政策辦公室。

涉事磁帶存放在已上鎖的保護盒內，所載資料已採用AES-256技術加密，為高度安全的加密算法，廣泛應用於政府和軍事用途，受嚴格監管的行業所採用。

涉破產／清盤案債權人等個人資料 正陸續通知相關人士

經諮詢數字政策辦公室後，破產管理署評估該等磁帶洩露個人資料的風險極低。根據目前調查，並無證據顯示磁帶所載的資料已遭讀取或洩漏。涉事磁帶載有約7.6萬人的個人資料，包括破產／清盤案債權人及破產管理署在職人員的個人資料。署方正陸續通知相關人士。

破產管理署對事件極為關注，已採取即時行動，檢視所有運送程序及資料保障措施，並已即時改善有關程序。署方現正同時對涉事人員及事發經過徹底調查，包括延誤向高級管理人員報告遺失磁帶，並會適當紀律處分。

破產管理署指洩露個人資料的風險極低。（資料圖片)

破產管理署並就遺失磁帶及延誤通報事件致歉

破產管理署強調，十分重視保障政府財產及個人私隱，已提醒員工必須遵守部門指引，謹慎處理個人資料。署方會檢視所有數據安全方面的指引，並研究採用更安全及高效的備份方式和程序。

破產管理署並就遺失磁帶及延誤通報事件致歉。市民如有查詢，可致電（2867 2448）或電郵oroadmin@oro.gov.hk聯絡破產管理署。

署方網頁顯示，該署去年獲2024年申訴專員嘉許獎；前年獲「私隱之友嘉許獎 2023」金獎，署方指「本獎項足證本署上下對保障私隱和個人資料的決心和承擔」。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑。（資料圖片／夏家朗攝）

方保僑︰量子電腦破解要需時超過100萬年

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，磁帶一般存放舊式數據，穩定性遠高於HHD內置硬碟及SSD固態硬碟，損壞後不會遺失所有資料，同時價錢相較下非常便宜，因此適合用於備份大量資料，估計破產管理署因而選用磁帶作存放工具。他並建議，當局可考慮利用政府的雲端儲存設施作備份。

被問到洩露個人資料的風險，方保僑表示AES-256技術加密確實安全，即使以現今的量子電腦破解，也要需時超過100萬年解密。「所以理論上𠵱家唔見咗資料，都仲係好安全。」