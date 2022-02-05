增至少6名公務員染疫涉多個部門　破產管理署周一關閉金鐘櫃枱

第五波疫情嚴峻，政府為減社區人流，擴大公務員在家工作安排。行政長官林鄭月娥昨日（4日）在記者會上指，已擴大特別上班安排至下周五，評估約有三成公務員在家工作。

不過，公務員確診情況未有截斷，破產管理署一名職員今（5日）初步確診，於金鐘道政府合署高座10樓的公眾櫃台工作，最後上班日為年廿九（1月31日）。破產管理署宣布該公眾櫃台會於下周一（7日）起關閉，並在翌日起，只提供緊急和必須的公共服務。

漁護署亦公布兩名員工確診，包括一名在上水大龍實驗農場工作的農林助理員，他主要在北區及元朗內的農田收集蔬菜樣本作檢測，最後一次上班日期為1月31日。

另外，油尖旺民政事務處指，一名在梁顯利油麻地社區中心工作的兼職員工初步確診；同一地址的社區檢測中心和社區中心分隔，獨立運作，另設出入口，而該名員工並非檢測中心人員，有關事件不影響檢測中心運作。



港府發言人指，一名在金鐘道政府合署高座10樓，破產管理署公眾櫃枱工作的女職員初步確診，最後上班日期為1月31日，上班前的體溫檢測顯示體溫正常，而且無出現任何病徵。

公務員WFH在家工作擴大 受影響服務全覽 稅務局：交稅不可順延

破產管理署表示，已安排為有關處所進行徹底清潔及消毒，已要求同層的所有職員接受檢測，並會在家工作直至取得陰性結果為止。受事件影響，金鐘道政府合署內的破產管理層公眾櫃枱下周一會關閉，並於下周二起縮短服務時間，在上午9時至中午12時以及下午2時至4時，只會提供緊急和必須的公共服務，直至另行通知，其他辦事處的服務時間亦維持不便。

漁護署農林助理員及見習樹藝師確診

漁護署亦公布兩名員工確診，包括一名在上水大龍實驗農場工作的農林助理員，主要在北區及元朗內的農田收集蔬菜樣本作檢測，最近一次上班日期為1月31日；另一名確診員工，為在大嶼山東涌坳郊野公園管理站的樹藝師見習生，日常工作無需接觸公眾，最後一次上班日期為1月28日。

署方指，2人工作時都有佩戴口罩，最近亦沒有外遊紀錄，已按衞生防護中心指引，即時安排全面清潔及消毒有關人員的工作地點及公用設施。

梁顯利油麻地社區中心兼職員工初確診 民政處指員工非檢測中心人員

另外，油尖旺民政事務處指，一名在梁顯利油麻地社區中心工作的兼職員工初步確診，處方接獲通報後，已清潔及消毒社區中心大樓的公用地方，並要求該中心的有關人員今日進行檢測。同一地址的社區檢測中心和社區中心分隔，獨立運作，另設出入口，而該名員工並非檢測中心人員，有關事件不影響檢測中心運作。

創新科技署職員昨晚確診 負責創新及科技基金

創新科技署一名在灣仔稅務大樓34樓工作的職員，昨晚亦確診，已入院治療。該署指，該職員主要負責創新及科技基金秘書處工作，沒有與公眾人士接觸，最近一次上班日期為1月31日，工作時均有佩戴口罩及遵守有關防疫措施。

創新科技署指，已為有關辦公室進行徹底清潔和消毒，同一辦公室的所有職員亦會接受檢測，並安排在家工作。

55歲水警初步確診 工作期間有佩戴口罩

一名駐守水警北分區的五十五歲男警員初步確診。該名男警的同住家人較早前確診，因而獲安排接受病毒檢測 ，今日（5日）初步證實對新冠肺炎呈陽性反應。他於過去14日沒有外遊記錄，工作期間有佩戴口罩。他最後一日上班日為1月30日。