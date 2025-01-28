迎蛇年｜黃夏蕙黃大仙祠等上頭炷香　穿紅衣扮《白蛇傳》白娘子

今日年廿九（28日）大除夕，不少善信晚上子時會到黃大仙祠上頭炷香祈求神明保佑。有「頭炷香KOL」之稱藝人黃夏蕙「回流」第二年，94歲的她下午現身黃大仙祠，她去年迎龍年就以「小龍女」形象上頭炷香，今年迎蛇年就打扮成《白蛇傳》中的白娘子，頸繫一條膠青蛇，不過新年喜慶，她改穿紅色古裝，吸引不少人拍攝。



即睇黃夏蕙白娘子造型：



94歲「頭炷香KOL」藝人黃夏蕙今日以《白蛇傳》中的白娘子打扮，到黃大仙祠準備晚上上頭炷香。（黃浩謙攝）

黃夏蕙以一身大紅戲服、華冠，配以一條繞頸膠青蛇，現身黃大仙祠，等待子時上頭炷香。她透露這身裝扮於一年前開始設計，用了五個小時化妝，並解釋「蛇好威猛，做人就要有頭尾，好似蛇咁長。」她又表示，新年大計是準備拍歌名為「一分鐘」MV，並擔任女主角，預計今年3月推出，並正在籌備電影《夏蕙傳》。

她提及計劃開辦老人院，目前選址在新界，「老人好慘㗎我依家都老了，不過我幸運就好多人陪住，有啲唔幸運嘅，乜嘢都冇，兒女又唔會嚟睇佢。」

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提及對香港有何願望，她希望香港今年「個個都努力造人，畀啲心機工作，最緊要保護身體。」她堅持多年到黃大仙上頭炷香，並指每次跟黃大仙許願，但並無求籤，她解釋：「求得好當然唔驚，求得唔好，成年都唔安樂。」

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