黃鴨︱曾否擔心因顏色無法展出？　主辦方：你上頭炷香嗰個姓咩㗎

兩隻巨型黃鴨自上周六（10日）在維港公開展出，其中一隻將於周日父親節在維港巡遊，之後便完成香港展覽。回顧黃鴨這段訪港日子，主辦單位AllRightsReserved創辦人林樹鑫表示面對不少困難，其中一隻黃鴨首日展出即「漏氣」。他指，工作人員當日在黃鴨內部監察情況，認為由於天氣過熱而出現氣壓問題，放氣即時維修是正確做法。



被問到有否擔心因為黃鴨「顏色的問題」而無法回港展出，林樹鑫稱並無擔心，笑言：「你都有去上頭炷香㗎嘛？姓咩㗎嗰個？黃大仙嚟㗎嘛」。他感激來自世界各地的旅客到場支持，透露未來如條件許可，有機會在香港其他地方展出，但目前仍是未知之數。



▼6月12日 放氣黃鴨重回維港▼



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AllRightsReserved(ARR)創辦人林樹鑫在電台節目中表示，設置黃鴨時遇到不少困難，當中最大影響到是風，除風力之外，風向等亦要留意。其中一隻黃鴨在展出首日即變「扁皮鴨」，林樹鑫指當日工作人員在黃鴨內部監察情況，認為由於天氣過熱，出現氣壓問題，判斷要即時放氣，運回青衣維修，形容是正確做法。

議員建議本土藝術水上裝置 林樹鑫：老夫子有冇一集喺海？

主持人問林樹鑫有沒有擔心因為黃鴨「顏色的問題」而無法回港展出，林樹鑫表示完全無擔心，笑言：「你都有去上頭炷香㗎嘛？姓咩㗎嗰個？黃大仙嚟㗎嘛。」市場傳訊經理張菁琳指十年前有小朋友於展出時見過黃鴨，十年後再看時已經長大，有一起成長的感覺，是一個共同回憶。對於有議員建議可以老夫子等本地故事題材製作水上藝術裝置，並定期在本港水域展出，林樹鑫反問：「你有冇睇過老夫子一集喺海？」

其中一隻黃鴨將於周日（18日）在維港巡遊，林樹鑫表示，屆時黃鴨會由金鐘出發，沿銅鑼灣經過炮台山，再游到九龍，經過星光大道等地標，再返回金鐘，歷時大約兩小時，之後會完成香港展覽，離場時黃鴨會再次變回「山根」，最後運回青衣船廠。他透露未來如條件許可，黃鴨有機會在香港其他地方展出，但目前仍是未知之數。

▼6月10日 市民一早到添馬公園觀看黃鴨▼

