有報道稱禁水煙減中東旅客來港意欲　醫衞局斥失實︰只禁加味水煙

有本地媒體今早（28日）報道指，政府考慮禁止水煙會影響中東旅客的來港意欲。醫務衞生局同日傍晚回應指，政府只提出立法禁止在傳統吸煙產品中加入味道，即只禁止有味道的水煙，強調並非禁止所有水煙。當局又指，新加坡於2016年禁止入口和售賣所有水煙後，中東地區旅客入境數字與之前相若。



醫衞局並指，對於該報道的不實言論誤導市民和旅客，對此表示遺憾。



有傳媒引述旅遊業界人士稱，有中東皇室成員表示，對於特區政府考慮立法禁止加味煙及水煙感到驚訝。（Trip.com圖片）

有本地傳媒今早報道引述旅遊業界人士稱，有中東皇室成員表示，對於特區政府考慮立法禁止加味煙及水煙感到驚訝，由於中東人吸食水煙就像中國人喝茶，認為本港禁止吸食水煙，將大大降低來港意欲。業界並建議當局推動政策時，應平衡對經濟的實際影響。

禁有味道吸煙產品 為防止煙草商引誘市民染上煙癮

醫衞局於同日傍晚回應指，去年6月份提出控煙措施建議，包括禁止在《吸煙（公眾衞生）條例》涵蓋的傳統吸煙產品，包括在水煙中加入味道，但沒有提出禁止所有水煙。醫衞局在去年7月3日在立法會會議中，已再次明確指出，禁止在傳統吸煙產品中加入味道，包括水果味，目的為抗衡煙草商以加味劑，掩飾吸煙產品危害，誘惑市民吸煙的意圖。

政府亦留意到加入味道的水煙於近年漸見普遍，為防止水煙成為煙草商另一個引誘手段，以致市民特別是女性和年輕人染上煙癮的，因此建議提出禁止傳統吸煙產品中加入味道，並包括水煙。

醫衞局指，水煙起源自中東等地區的一種吸食煙草的器具，傳統上不會添加味道。（資料圖片）

中東多信奉伊斯蘭教不盛行光顧酒吧 惟香港水煙主要由酒吧提供

醫衞局又指，水煙起源自中東等地區的一種吸食煙草的器具，傳統上不會添加味道。惟煙草商在水煙中添加味道，引誘他人食煙，並讓水煙在其他地區漸趨流行。同時中東地區多信奉伊斯蘭教，不盛行飲酒或光顧酒吧，反觀香港以酒吧提供戶外水煙為主，故相關建議對穆斯林旅客訪港體驗的影響有限。

至於其他地區對於水煙更進取的措施，例如新加坡於2016年禁止入口和售賣所有水煙。根據公開資料顯示，在禁令生效前後，中東地區旅客入境新加坡數字相若，包括伊朗、科威特、沙特阿拉伯、阿拉伯聯合酋長國等。

香港現時只有約10%酒吧提供戶外地方，供顧客合法吸食水煙。（資料圖片）

全港僅約10%酒吧提供戶外水煙 政府擬新法例生效前設適應期

醫衞局並建議《條例》禁止任何人於法定禁煙區，包括酒吧的室內區域吸煙。任何人在法定禁煙區吸煙即屬違法，可被處定額罰款1,500元。而香港現時只有約10%酒吧提供戶外地方，供顧客合法吸水煙，政府會考慮在新立法建議生效前設立適應期，讓市民及酒吧業界有時間配合。

此外，現時如有出售任何吸煙產品，包括水煙，不論是在酒吧或其他處所，須遵守《條例》對推廣和銷售吸煙產品的限制。違例者一經簡易程序定罪，最高可被罰款5萬元。《條例》亦授權法定禁煙區的管理人，可要求吸煙者停止違例行為，若對方不合作可要求警方協助。

當局呼籲酒吧及食肆負責人等，切勿協助任何人觸犯禁煙規定，或在法定禁煙區內向顧客提供水煙器具和煙草。衞生署會繼續密切監察及持續嚴厲執法，以打擊非法吸食水煙活動。