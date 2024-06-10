控煙｜水煙未被列入規管　吸煙與健康委員會倡循序漸進禁加調味劑

政府上周提出短中長期的控煙計劃，短期措施包括禁止自用電子煙、禁止加味煙。吸煙與健康委員會主席湯修齊今日（10日）接受電台訪問表示，支持政府提出的短期措施，同時建議未受規管的水煙，亦應循序漸進地禁止在水煙加入調味劑。



水煙受部分煙草法例限制，包括煙草產品宣傳及推廣的禁令、應課稅品條例，以及香港吸煙（公眾衞生）條例。（資料圖片/岑卓熹攝）

為進一步降低吸煙率，政府上周四（6日）公布10項短期控煙措施，湯修齊今在港台節目表示支持，指除了加煙稅外，一同推出不同的控煙工作非常重要。

10項短期措施包括禁止加味煙，包括薄荷煙、糖果／水果煙，以抗衡煙草商意圖以加味煙吸引年輕人和女性吸煙，以及令吸煙者更易養成和維持吸煙習慣。湯修齊表示，現時吸食水煙仍然合法，水煙亦加入不同調味，對年輕人及女性煙民有一定吸引力，建議禁止加味煙的同時，應循序漸進地禁止在水煙加入調味劑。

根據吸煙與健康委員會資料顯示，水煙的主要部份為煙碗及水碗，通常以煤炭等燃燒加熱煙草，連接單一軟管或多條軟管抽吸煙草煙霧。水煙煙霧中的化合物不會通過水而過濾，仍含有大量有毒化合物，包括焦油、一氧化碳、重金屬和致癌物。水煙使用者亦會患上吸煙所導致的疾病。

由於吸食水煙的次數多、吸入煙霧的深度大及每次吸煙的時間長，水煙使用者吸入的有毒化合物份量比吸食傳統捲煙者更多。吸煙與健康委員會引用研究指，吸食一小時水煙涉及的煙霧吸入量，是吸食一支煙的100至200倍，吸食後身體的一氧化碳水平也是一支煙所導致的至少四至五倍。

香港吸煙與健康委員會主席湯修齊表示，支持政府提出的控煙措施。（資料圖片/歐嘉樂攝）

10項短期措施中，包括禁止排隊時吸煙，邊行邊吸煙的「火車頭」行為仍需研究而納入中期措施。湯修齊表示，最多市民投訴的是「火車頭」，以及在等巴士期間吸入二手煙，相信禁止在排隊期間吸煙是一個好開始。

他又提到，短期措施包括禁止在校門外10米外的範圍吸煙，他認為應進一步加大範圍，避免學生受二手煙影響。

政府6月6日公布短中長期控煙措施。（香港01攝）

倡建立吸煙區減輕二手煙、滿地煙頭問題

長遠煙草政策關注組成員徐緣在同一節目表示，支持10項短期控煙措施，但同時應該要檢視是否有足夠資源執行相關措施。

他表示，政府指近兩年吸煙率因煙稅上調而有所下跌，不過亦有調查發現多了煙民轉為購買較便宜的私煙。他認為，加入完稅識別碼在煙盒上有加打擊私煙作用。

他認為，擴大禁煙區措施有助解決二手煙問題，但比起無止境擴大禁煙區，他建議參考日本建立吸煙區，令煙民更加集中，減輕二手煙、滿地煙頭問題。