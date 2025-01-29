年初一｜截至晚上9時港人北上錄24.1萬人次　內地客南下有10.4萬

蛇年大年初一（29日）截至晚上9時正，本港出入境人次共錄得68萬，港人離境佔34.2萬人次，其中北上佔24.1萬。至於南下方面，內地旅客入境佔10.4萬，他們主要經西九龍高鐵站抵港，共錄得2.7萬人次，機場則排第二，亦有1.4萬人次。換言之，港人北上及內地旅客的逆差達13.7萬。



▼2025年1月29日 大年初一尖沙咀花車巡遊▼



+ 9

大年初一截至晚上9時 本港出入境共錄得68萬人次

根據入境處資料，本港大年初一截至晚上9時正，出入境共錄得68萬人次，入境佔23.9萬，出境則佔44.1萬。港人出入境合計45.2萬，內地旅客為18.1萬，外地旅客則有4.7萬。

出境方面，港人佔34.2萬人次，大部份經過羅湖、深圳灣及落馬洲支線，分別有6.2萬、5.5萬及5.2萬人次。其次是港珠澳大橋口岸及機場，分別有4.8萬及4.6萬。

若不計算港珠澳大橋口岸，港人經陸路及水路北上內地，合計有24.1萬人次。

▼2024年2月17日 內地旅客在春假最後一天坐高鐵北上▼



+ 16

內地旅客主要經西九龍高鐵站抵港 佔2.7萬人次

本港將迎來內地旅客入境高峰期。資料顯示，港人與內地旅客的人次相近，分別為10.9萬及10.4萬。內地旅客主要經西九龍高鐵站抵港，共錄得2.7萬人次，機場則排第二，亦有1.4萬人次。

至於羅湖及深圳灣同樣錄得1.2萬人次，落馬洲支線則有1.3萬人次。港珠澳大橋低於1萬，只有8,435人次。換言之，港人北上及內地旅客的逆差達13.7萬。