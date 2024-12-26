出入境人數｜聖誕長假累計266萬人次香港居民出境　近83萬人未返

一連兩日的聖誕節假期今日（26日）結束，入境處資料顯示，昨日（25日）聖誕節有69萬人次離境，當中近57萬人次為香港居民，料76%北上深圳等內地城市；對比約35萬人次香港居民回港，昨日再出現22萬香港居民「淨流失」，由上周五（20日）起的六日內，計及出境及入境人次，香港居民「淨流失」升至約83萬人，相等於常住人口11%，即每10個香港居民，正有一人外遊中。



該六日內共有92.5萬人次的內地及其他旅客入境。當中每日來港的非內地旅客介乎3.8萬至4.7萬人次，其中上周五（20日）為疫後單日新高。



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六日累計183.8萬人次港人返港

由上周五至昨日（20至25日），每日出境香港居民由36萬至56.9萬人次不等，以昨日聖誕節佔最多，累計共266.6萬人次出境；同期入境的香港居民每日介乎26.9萬至36.9萬人次，以本周日（22日）佔最多，六日累計約183.8萬人次回港。

假設該六日內各出入境香港居民只是出入各一次，期內「淨流失」累計82.8萬人，即他們至昨日仍未回來。

由於聖誕長假緊接元旦假期，又是學校長期，料出境仍會持續，下周才是回港高峰期。

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聖誕節116.2萬人次出入境為近六日最多

昨日聖誕節整體共有46.96萬人次入境，69.25萬人次出境，總數為116.2萬人次，為過去六日第三度超過100萬。上周六（21日）有112.2萬人次、而本周日（22日）則有114萬人次，其他三日介乎94.68萬至99.26萬人次。

推算6日共200萬人次港人北上

在扣除經機場、港珠澳大橋、啟德郵輪碼頭及港澳客輪碼頭的香港居民出境人次，上周五至昨日每日經其他口岸如羅湖、落馬洲支線、高鐵等北上深圳等地的香港居民，依次有30.5萬、34.5萬、29.4萬、26.8萬、35.5萬及43.4萬人次，合計200萬人次。

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同期92.5萬旅客入境 非內地旅客佔21萬

該六日有67.3萬人次內地旅客及25.2萬其他旅客入境，總數92.5萬人次，而出境內地旅客有69萬人次、其他旅客則有21.1萬人次，總計90.1萬人次。即該六日「淨留港」為2.36萬人次，難以填補香港居民「淨流失」。

上周五（20日）有47,256人次非內地旅客入境，創通關後單日新高，昨日則有42,821人次來港。