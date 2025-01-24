春節口岸交通｜年廿九起羅湖口岸日均20.5萬人出入境　落馬洲居次

蛇年將至，由政務司司長領導的節慶安排跨部門工作小組今日（24日）公布，農曆新年假期期間，即1月28日至2月4日，羅湖口岸、落馬洲口岸及港珠澳大橋口岸將會非常繁忙，預計日均分別約20.5萬、19萬及14.6萬人次出入境。入境處呼籲市民及旅客應預早計劃行程，盡量避免選擇在繁忙時段過關。



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羅湖最繁忙 落馬洲及港珠澳大橋口岸日均19萬及14.6萬人次出入境

跨部門工作小組今日公布，農曆新年假期期間，即1月28日至2月4日，入境處與深圳出入境邊防檢查總站等內地部門協商後，預計港人及旅客經各陸路口岸進出香港。其中羅湖口岸、落馬洲口岸及港珠澳大橋口岸將會非常繁忙，預計每日平均分別約20.5萬、19萬及14.6萬人次出入境，即僅羅湖及落馬洲兩口岸合計39.5萬。

為疏導假期期間的旅客流量，入境處已減少前線人員休假，以便彈性調配人手，並加開檢查櫃枱及通道以疏導人流及車流。同時入境處會增派保安人員，協助維持旅客過關秩序。

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入境處等成立聯合指揮中心 有需要時採取分流措施

另一方面，入境處亦會連同警務處、海關及港鐵，在羅湖口岸成立聯合指揮中心，以部署及採取適當措施，並與深圳邊檢總站等內地部門緊密聯繫，密切留意人流情況，在有需要時採取適當分流疏導措施，確保過關人流暢順。

入境處呼籲所有經陸路口岸進出的人士，應預早計劃行程，盡量避免選擇在繁忙時段過關。旅客可瀏覽入境處網頁（按此），查看各邊境管制站的繁忙時間，或可透過入境處流動應用程式，估計輪候過關狀況。